Безкоштовне житло для ВПО тепер можна отримати в сільській місцевості за експериментальною урядовою програмою «Будиночки в селі», але претендувати на нього зможуть лише ті переселенці, які відповідають чітким критеріям.

Безкоштовне житло для ВПО в Україні тепер можна отримати не лише як тимчасовий прихисток — Кабінет Міністрів запустив експериментальну програму «Будиночки в селі», за якою переселенцям надають у безоплатне користування будинок у сільській місцевості. Скористатися нею зможуть далеко не всі.

Що потрібно для безоплатного отримання житла

Програма регулюється постановою Кабінету Міністрів від 10 червня 2026 року № 751. Вона орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, які залишили зони активних бойових дій або тимчасово окуповані території та шукають прихисток.

Щоб отримати безкоштовне житло для ВПО, переселенець має відповідати кільком умовам: не мати власного житла на підконтрольній Україні території або в зонах без бойових дій; мати знищену або пошкоджену нерухомість, непридатну для проживання; не отримувати компенсацію за зруйноване житло.

Окрім цього, протягом шести місяців до подання заяви кандидат не повинен купувати земельну ділянку вартістю понад 100 000 грн, отримувати житловий ваучер на суму до двох мільйонів гривень або купувати транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш ніж п’ять років.

Які авто не вважаються порушенням

Винятки передбачені для мопедів та причепів, мотоциклів вартістю до 33 735 грн у 2026 році, самостійно зібраних транспортних засобів, а також авто, придбаних особою з інвалідністю I та II групи. Не враховуються й машини, одержані безоплатно або на пільгових умовах через органи соцзахисту чи благодійні організації, викрадені чи фізично знищені.

Це ж правило не поширюється на транспорт, придбаний батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, багатодітними сім’ями, сім’ями з дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю I та II групи, які досягли 80-річного віку.

Хто ризикує втратити надане житло

Після переїзду переселенцю потрібно протягом трьох місяців працевлаштуватися або підтвердити інший вид офіційної зайнятості. Це може бути власна справа, військова чи альтернативна служба, навчання або набуття статусу безробітного.

Якщо працездатний переселенець чи члени його родини за три місяці не знайдуть роботу і не стануть на облік у центрі зайнятості, їх позбавлять права безкоштовно мешкати в сільській домівці без надання іншого прихистку. Важливо: мати офіційне працевлаштування чи статус ФОП на момент подання заяви не вимагається — тримісячний термін дають саме для розв’язання цього питання.

Гарантована можливість безоплатно користуватися житлом зберігається за тими ВПО, хто вже працює, зокрема дистанційно на закордонні компанії, провадить незалежну професійну діяльність або проходить військову службу. Статус зайнятих також мають ті, хто опікується дитиною з інвалідністю, особою з першою групою інвалідності або літньою людиною, яка потребує постійного піклування.

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