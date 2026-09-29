Безкоштовне житло для ВПО в Київській області — реальна можливість для переселенців, а власники приміщень, які надають прихисток, отримують від держави щомісячну компенсацію в розмірі 450 гривень за кожного розміщеного.

Грошова допомога для ВПО у Київській області має різні механізми підтримки, і один із них — компенсація власникам житла, які безоплатно прихистили переселенців. У вересні 2026 року розмір цієї виплати залишається незмінним і становить 450 гривень за кожного розміщеного ВПО.

Фінансову допомогу призначає Пенсійний фонд України. Власники майна тепер можуть бачити детальну картину щодо призначення, відмови чи перерахунку грошей, оскільки ПФУ постійно моніторить і перевіряє відомості про заявників та фактичне місце перебування переселенців.

Компенсація призначається строком на шість місяців із можливістю автоматичного продовження ще на пів року після перевірки. Аби претендувати на виплати, сторони мають дотримуватися низки умов: власник надає житло абсолютно безкоштовно і не бере з переселенців грошей за проживання, а ВПО зобов'язані мешкати за вказаною у заяві адресою.

Важлива вимога — власник майна та переселенець не можуть бути родичами першої лінії, тобто чоловіком або дружиною, чи батьками і дітьми. Експерти наголошують, що цю компенсацію не варто плутати із субсидією на оренду житла — це два різні механізми підтримки.

Коли можуть відмовити у виплаті

Пенсійний фонд припиняє нарахування коштів одразу, щойно виявляє порушення чи недостовірні дані. Підстави для відмови такі: відсутність переселенця за адресою проживання понад один місяць, перебування ВПО за кордоном понад 30 календарних днів поспіль, наявність першого ступеня споріднення між власником і поселеним гостем, подання неправдивих даних у заяві або дублювання видів підтримки.

Як оформити компенсацію

За виплатою власнику житла потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та подати заяву, вказавши адресу розміщення переселенців. Після перевірки відомостей виплату призначають на шість місяців, далі вона може бути автоматично продовжена ще на пів року.

Раніше Politeka повідомляла, компенсація за пошкоджене житло у Київській області: як подати заявку на виплату.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога в Київській області: хто з родин ВПО з дітьми може отримати виплату на оренду житла.