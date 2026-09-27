Грошова допомога в Київській області доступна ВПО та місцевим жителям громад із зони бойових дій: можна отримати до 2600 доларів на запуск, відновлення або розвиток власного мікробізнесу.

Грошова допомога в Київській області для ВПО поповнилася новою програмою підтримки мікробізнесу. ГО «Центр зайнятості Вільних людей» у співпраці з Mercy Corps пропонує до 2600 доларів на започаткування, відновлення або розвиток власної справи.

Про запуск програми повідомляє ІА «РеІнформ» із посиланням на «ЯМаріуполь.Київ». Вона спрямована на людей і мікробізнеси, які постраждали через війну та хочуть почати, відновити або розвинути власну справу.

Участь можуть узяти переселенці, а також місцеві жителі громад, що належать до територій, де ведуться або велися бойові дії, — відповідно до переліку, визначеного наказом №376. Гроші можна використати виключно на придбання обладнання та інструментів.

Програма діє у Київській області та місті Києві, а також у Дніпропетровській, Чернігівській та Одеській областях. Аграрні бізнес-ідеї в межах програми не підтримуються.

Окрім фінансування, учасникам надають доступ до навчання, практичних онлайн-зустрічей та занять про те, як планувати, розвивати й посилювати власний бізнес.

Як подати заявку

Реєстрація на участь доступна за посиланням, яке опублікували організатори. Подати заявку можуть ВПО, які проживають у Київській області або Києві, — після реєстрації учасників відбирають для участі в навчанні та фінансуванні.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога в Київській області: хто та як може отримати 5000 гривень.