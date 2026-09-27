Мобілізація в умовах воєнного стану триває, однак працівники ТЦК не мають права силоміць затримувати чи утримувати громадян — такі дії можуть вчиняти лише поліцейські, пояснив адвокат Ярослав Хлівний.

Мобілізація в Україні та правила ТЦК викликають суперечки саме через нерозуміння повноважень — попри те, що закон чітко обмежує дії працівників територіальних центрів комплектування, на практиці люди скаржаться на примусове утримання. Як повідомляє РБК-Україна, пояснення дав адвокат Ярослав Хлівний з Адвокатського бюро «Романа Сацика».

Головне, що підкреслив юрист: працівники ТЦК не мають права затримувати громадян або утримувати їх силоміць. Такі дії можуть вчиняти виключно представники правоохоронних органів — насамперед поліції — і лише у визначеному законом порядку. Самі територіальні центри комплектування не наділені повноваженнями застосовувати жодні примусові заходи.

За словами адвоката, значна частина громадян фактично добровільно погоджується на такі дії — через незнання власних прав або так званий правовий нігілізм. При цьому навіть ігнорування повістки чи несвоєчасне прибуття до ТЦК не дає підстав для самостійного затримання чи силового доставлення людини працівниками військкомату. У таких випадках може йтися про адміністративну відповідальність або залучення поліції.

Які документи взяти із собою до ТЦК

Юристи радять приходити до ТЦК підготовленими, щоб пришвидшити уточнення даних і уникнути зайвих питань під час візиту. Із собою варто мати:

паспорт та ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

документи, що підтверджують право на відстрочку;

довідку про склад сім'ї, свідоцтва про народження дітей або посвідчення багатодітної родини.

Окремо варто підготувати документи, які підтверджують догляд за особами з інвалідністю (якщо така обставина є), а також медичні довідки, повну історію хвороби та висновки лікарсько-консультативної комісії.

Під час мобілізації такі прості кроки допомагають уникнути конфліктних ситуацій, коли людина просто не знає, на що справді має право представник ТЦК, а на що — ні.

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