Безкоштовні STEM-простори для дітей загиблих і полонених захисників масштабують по Україні: там навчатимуть програмування, робототехніки та інженерії.

Мобілізація в Україні триває і торкається тисяч родин. Водночас для дітей захисників і захисниць запускають новий безкоштовний освітній напрям — STEM-простори, де навчатимуть програмуванню, робототехніці та інженерії по всій країні. Перший такий простір уже працює в Києві й охоплює понад 100 дітей.

Про ініціативу оголосила громадська організація «Милосердя та здоров'я» під час форуму «Оборона 2027. Армія, технології, індустрія», який організували NAUDI та Radio NV, повідомляє «Ненька інфо». Раніше організація зосереджувалася на психологічному й фізичному відновленні дітей військових, а тепер додає довготривалу освіту та профорієнтацію.

Наступним етапом організація називає масштабування в інші міста та регіони. Конкретний перелік локацій, кількість STEM-просторів і строки відкриття наразі публічно не називали.

STEM — це освітній підхід, що поєднує природничі науки, технології, інженерію та математику. У практичному форматі діти не лише вчать теорію: вони програмують, конструюють, працюють із робототехнікою, експериментують і створюють власні технічні проєкти.

Кого візьмуть першими

Особливий пріоритет отримають діти загиблих захисників України, а також військовослужбовців, які перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти. Директорка організації Катерина Богадельнікова наголосила: підтримка таких родин не має завершуватися окремою путівкою, подарунком чи короткою реабілітацією.

За її словами, для дитини втрата одного з батьків означає втрату важливої життєвої опори, тож допомога має супроводжувати її під час дорослішання, навчання та вибору професії. Саме цим організація пояснює перехід від проєктів відпочинку до системних освітніх програм.

Хто фінансуватиме навчання

До нового напряму хочуть залучити український бізнес. Компанії можуть фінансувати навчання дітей і роботу викладачів, облаштовувати STEM-лабораторії, надавати приміщення й техніку, організовувати практичні та профорієнтаційні програми. Першим партнером уже стала компанія «Українська бронетехніка»: її генеральний директор Владислав Бельбас заявив, що підприємство фінансово підтримує дитячі ініціативи, а розробкою програм займається команда громадської організації.

Новий напрям виростає з досвіду проєкту «Літо без війни» для відновлення дітей військових у Карпатах. Лише у 2026 році через нього мали пройти понад 1400 дітей, а за кілька років сукупна кількість учасників перевищила шість тисяч.

Як потрапити до програми

Поки організатори не назвали ані перелік міст, ані дати відкриття нових STEM-просторів. У Києві програма вже працює й охопила понад 100 дітей. Родинам військовослужбовців варто стежити за офіційними сторінками ГО «Милосердя та здоров'я»: там обіцяють оголосити наступні локації та умови запису. Компаніям, які готові фінансувати навчання чи обладнання лабораторій, також пропонують звертатися безпосередньо до організації.

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