Тиждень для Овнів почнеться повільно, але вже до середини набере обертів — головне зрозуміти, коли саме варто діяти на повну.

Новий тиждень принесе Овнам відчутні перепади темпу — від млявого старту до впевненого фінішу. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і в ньому чітко видно, як настрій та енергія знака змінюються буквально день у день.

Робота і фінанси

Понеділок — не найкращий час для великих звершень: усе йде повільно, з відчутним внутрішнім дискомфортом, і це нормально для початку періоду оновлення. Вже у вівторок стане легше, а до середи Овни здатні першими прийти на роботу й задати темп усій команді. Четвер і п'ятниця — найпродуктивніші дні тижня: саме тоді варто братися за справи, що вимагають рішучості й фізичних або організаційних зусиль. У ці дні важливо не лише виконати завдання, а й подати себе так, щоб зміцнити власну репутацію — спосіб, у який Овен діє, матиме не менше значення, ніж результат.

Стосунки

На тлі робочого напруження перших днів тижня варто памʼятати, що близькі люди можуть відчувати повільність і закритість Овна на початку тижня — не варто зациклюватися на собі. Коли ж настрій піде вгору у вівторок і середу, це вдалий момент поділитися планами з партнером або друзями: відкритість у ці дні викличе теплий відгук. У вихідні, коли прийде відчуття задоволення від зроблених справ, саме час святкувати успіхи разом з тими, хто підтримував протягом тижня.

Здоров'я та енергія

Перша половина тижня може супроводжуватися відчуттям млявості та браку сил — це природний етап, і не варто форсувати події. Натомість з вівторка енергія почне повертатися, а четвер і п'ятниця, коли Овни активно діють і рухаються, — вдалий час для фізичної активності, прогулянок чи спорту. У вихідні, окрилені результатами тижня, важливо не забувати про повноцінний відпочинок і сон, щоб зустріти новий тиждень із запасом сил.

Найкращі дні тижня

Четвер і п'ятниця стають ключовими днями тижня — саме тоді Овни здатні діяти найефективніше, завершувати важливі справи та зміцнювати своє реноме. Вівторок теж вартий уваги: після повільного понеділка настрій і бадьорість помітно зростуть. А вихідні варто присвятити підбиттю підсумків — саме тоді захочеться скласти план на майбутнє, окрилені відчуттям нещодавніх успіхів.