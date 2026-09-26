Зупинка «АрселорМіттал Кривий Ріг» після ракетних ударів може зробити метал, будівельні матеріали та ремонт відчутно дорожчими — частину продукції доведеться імпортувати. Аналітики пояснили, як це вдарить по бюджету й гаманцях українців.

Ціни на базові товари у Харкові вже різко злетіли, тож тепер черга за будматеріалами — зупинка «АрселорМіттал Кривий Ріг» скорочує пропозицію українського металу, а імпорт коштуватиме дорожче.

Про це в коментарі «Комерсант Український» розповів виконавчий директор і співзасновник аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Анатолій Амелін. Міжнародна група ArcelorMittal заявила, що не може безпечно та стабільно відновити виробництво у Кривому Розі після чотирьох ракетних ударів протягом п'яти тижнів.

Унаслідок атак загинули п'ятеро співробітників, ще 17 дістали поранення, один із потерпілих — у критичному стані. Компанія планує законсервувати інфраструктуру заводу, щоб залишити можливість відновлення виробництва після завершення війни.

Чому дорожчатимуть метал і будматеріали

Зупинка найбільших підприємств зменшує пропозицію українського металу. За словами Амеліна, там, де раніше використовували внутрішній метал, ціни зростатимуть: «Буде дефіцит, ми будемо імпортувати. Імпорт — це інша ціна плюс логістика».

До вартості імпортного металу додаються транспортні витрати, страхування, перевантаження, складські послуги, митне оформлення, курсові коливання та націнки посередників. Точний масштаб подорожчання залежатиме від тривалості зупинки заводів, залишків продукції на складах і попиту.

Як це вдарить по будівництву і ремонту

Метал використовують у житловому, промисловому та інфраструктурному будівництві. Подорожчання арматури, прокату, балок, труб та інших виробів може збільшити загальну вартість проєктів. Це відчують будівельні компанії, виробники металоконструкцій, машинобудівні підприємства, аграрії, енергетики та покупці нового житла.

За даними інституту, до 2014 року в Україні працювали 12 металургійних підприємств сукупною потужністю близько 42 млн тонн. У 2025 році залишалося п'ять працюючих заводів із фактичним виробництвом близько 8 млн тонн. Після останніх атак ситуація погіршилася: «Запоріжсталь» зупинена, а «Каметсталь» припинила роботу після влучання.

Що робити тим, хто планує ремонт

Метал — лише одна зі складових собівартості, тому його подорожчання не означає автоматичного аналогічного зростання повної вартості будинку чи квартири. Однак воно посилить загальний інфляційний тиск у будівництві. Тим, хто планує купувати арматуру, труби, профіль чи металоконструкції, варто закласти в кошторис більший резерв на матеріали й порівнювати ціни в кількох постачальників.

Амелін не виключає, що завод може запрацювати й до завершення війни, якщо безпекова ситуація принципово зміниться: енергетичне перемир'я, закриття неба та гарантія відсутності «прильотів». «Навіть якщо вони стоять, вони несуть збитки. Тому їм вигідніше працювати», — підсумував експерт.

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