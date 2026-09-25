Доплата до пенсії у розмірі 2 595 гривень доступна українцям, які проживали в зонах радіаційного забруднення після аварії на ЧАЕС. У 2026 році уряд спростив підтвердження права на ці гроші — тепер факт проживання можна довести через комісії при ОВА навіть без документів.

Пенсійні виплати в Україні поповнилися новою доплатою до пенсії: українцям, які проживали в зонах радіоактивного забруднення, тепер простіше оформити щомісячні 2 595 гривень.

Йдеться про громадян, які проживали в зонах безумовного (обов'язкового) чи гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року. Така державна підтримка передбачена законом № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік», повідомляє ТСН.

Цьогоріч уряд розширив підстави для підтвердження факту проживання, адже раніше діяли певні обмеження. Тепер спеціальні комісії при обласних військових адміністраціях зобов'язані встановити факт проживання навіть тоді, коли такої інформації немає в реєстрах чи документах.

Звернутися по виплату можуть ті, хто не зберіг документального підтвердження: втратив паспорт громадянина, чиї дані не внесли до Єдиного державного демографічного реєстру або до бази Державної міграційної служби.

Новий підхід дасть змогу підтвердити право на виплату навіть у разі зміни адреси проживання чи спільного проживання з батьками. Мета рішення — повернути справедливість людям, які не з власної вини не можуть скористатися доплатою через відсутність або неповноту відомостей у державних інформсистемах.

Розмір доплати залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році цей показник зріс, тож і сума виплати збільшилася — до 2 595 гривень щомісяця.

Як оформити доплату

Для оформлення надбавки потрібно звернутися до тимчасових комісій при обласних військових адміністраціях. На оновлення та внесення даних відведено час до 30 вересня 2026 року. Уряд розраховує, що нова можливість розширить права непрацюючих пенсіонерів, які мають статус постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС.

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