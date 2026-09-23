В Україні для представників однієї професії діє спеціальна державна пенсійна гарантія: майбутня пенсія має становити 80% від середньомісячної зарплати й не може бути меншою за три прожиткові мінімуми. У Пенсійному фонді пояснили, хто має право на таку виплату та які документи для цього потрібні.

Пенсійні виплати в Україні для окремих професій суттєво відрізняються від загальних правил — зокрема, шахтарям держава гарантує пенсію у розмірі 80% від середньомісячної зарплати. Як пояснили в Пенсійному фонді, таку гарантію закріплено в законах «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про підвищення престижності шахтарської праці».

Як повідомляє Новини.LIVE із посиланням на ПФУ, право на підвищену пенсію мають шахтарі та члени їхніх сімей. Мінімальна виплата для таких працівників не може бути меншою за три прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб, що у 2026 році становить 7 785 гривень.

Кому передбачена підвищена пенсія у 2026 році

Дія закону «Про підвищення престижності шахтарської праці» поширюється на кілька категорій працівників, зайнятих на найважчих підземних роботах. Ідеться про:

працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній галузі — відповідно до Списку №1 виробництв, робіт, професій і посад із особливо шкідливими та надважкими умовами праці;

працівників, зайнятих на підземних роботах із видобутку вугілля, залізної руди, руди кольорових і рідкісних металів, марганцевих, уранових, магнієвих та озокеритових руд (Список №1);

працівників шахтобудівних підприємств, зайнятих на підземних роботах (Список №1);

членів сімей перелічених вище категорій осіб.

Вимоги до стажу для виходу на пенсію

Для чоловіків пільгова пенсія за віком призначається після досягнення 50 років за наявності не менше 25 років страхового стажу, з яких щонайменше 10 років — на вказаних роботах. Для жінок вимоги м'якші: потрібно не менше 20 років страхового стажу, з яких щонайменше 7,5 років — на відповідних підземних роботах.

Незалежно від віку пільгову пенсію призначають працівникам, які повний робочий день були зайняті на підземних і відкритих гірничих роботах (разом з особовим складом гірничорятувальних частин) із видобутку вугілля та інших корисних копалин, а також на будівництві шахт і рудників, — якщо вони відпрацювали на таких роботах не менше 25 років.

Для працівників провідних професій — робітників очисного вибою, прохідників, вибійників на відбійних молотках, машиністів гірничих виймальних машин — достатньо 20 років зайнятості на відповідних роботах.

Який мінімальний розмір пенсії для шахтарів

Держава гарантує шахтарям підвищений розмір мінімальної пенсії. Якщо працівник має необхідний підземний стаж, мінімальна пенсія має становити 80% від середньомісячної зарплати, з якої вона розраховується, але не може бути меншою за три прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб. Цього року один прожитковий мінімум становить 2 595 гривень.

Тож мінімальна гарантія у 2026 році рахується за формулою: 2 595 грн × 3 = 7 785 грн. Якщо 80% від середньомісячної зарплати перевищують цю суму, пенсію призначають за більшим розрахунком. Якщо ж виходить менше — Пенсійний фонд зобов'язаний виплачувати не менше 7 785 гривень.

У разі, коли фонд із якихось причин нарахував менше за встановлений мінімум, працівник має право вимагати перерахунку до гарантованої суми.

Які документи потрібні для оформлення

Щоб оформити таку пенсію, треба звернутися до органів Пенсійного фонду із повним пакетом документів. Заяву можна подати як за місцем проживання, так і за місцем реєстрації. Основні документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

трудова книжка;

довідка про заробітну плату за період роботи;

документи, що підтверджують пільговий стаж (архівні довідки, інформація з підприємства);

виписки з наказів про результати атестації робочих місць.

Отже, для шахтарів із повним підземним стажем мінімальна пенсія у 2026 році не може бути нижчою за 7 785 гривень — навіть якщо розрахункові 80% від зарплати виявляться меншими.

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