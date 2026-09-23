Подати запит на відстрочку через «Резерв+» можна навіть із червоним статусом військово-облікового документа — головна умова працювати на 0,75 ставки.

Відстрочка від мобілізації в Україні залежить від багатьох умов. Учителі, які бачать у «Резерв+» червоний статус, нерідко вирішують, що про відстрочку можна забути. Насправді ця позначка не позбавляє педагогічного працівника права на відстрочку — і попередня сплата штрафу теж не є обов'язковою умовою, пояснив юрист Юрій Айвазян на порталі «Юристи.UA», як передає ТСН.

Право на відстрочку мають педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Працевлаштування має бути офіційно оформлене із зазначеним навантаженням, інакше система не підтвердить підставу для відстрочки.

Як вчителю оформити відстрочку через «Резерв+»

Щоб подати запит онлайн, у застосунку потрібно:

відкрити «Сервіси» → «Запит на відстрочку»;

обрати категорію «Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти»;

перевірити свої дані;

підтвердити їх та надіслати запит.

Завантажувати довідки чи інші документи не потрібно. Інформацію система перевіряє автоматично — у базі АІКОМ та в Пенсійному фонді України, зокрема дані про основного роботодавця.

Після завершення перевірки користувач отримає сповіщення у застосунку. Якщо відстрочку оформлено, відповідний запис з'явиться в електронному військово-обліковому документі.

Що робити з червоним статусом

Юрист наголосив: отримання відстрочки не скасовує провадження щодо попереднього порушення військового обліку і не прибирає червону позначку. Заяву щодо штрафу розглядатимуть окремо від запиту на відстрочку.

Червоний статус у «Резерв+» найчастіше свідчить про розшук через неявку за повісткою або інше порушення військового обліку. Зняти його можна кількома шляхами: сплатити штраф, звернутися до ТЦК, подати письмову заяву або оскаржити дії ТЦК у суді.

Раніше в ТЦК пояснювали, що отримання повістки не означає автоматичну мобілізацію: виклик може стосуватися уточнення даних, взяття на облік, проходження медогляду або призову за наявності законних підстав.

Раніше Politeka повідомляла, чи захищає інвалідність від затримання ТЦК.

Також Politeka повідомляла, які рішення ТЦК і ВЛК реально оскаржити в суді.

Як повідомляла Politeka, чи мають право ТЦК перевіряти водіїв.