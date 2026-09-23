Подать запрос на отсрочку через «Резерв+» можно даже с красным статусом военно-учетного документа — главное условие работать на 0,75 ставки.

Отсрочка от мобилизации в Украине зависит от многих условий. Учителя, которые видят в «Резерв+» красный статус, нередко решают, что об отсрочке можно забыть. На самом деле эта отметка не лишает педагогического работника права на отсрочку — и предварительная уплата штрафа тоже не является обязательным условием, пояснил юрист Юрий Айвазян на портале «Юристы.UA», как передает ТСН.

Право на отсрочку имеют педагогические работники учреждений общего среднего образования, которые работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Трудоустройство должно быть оформлено официально, с указанной нагрузкой, иначе система не подтвердит основание для отсрочки.

Как учителю оформить отсрочку через «Резерв+»

Чтобы подать запрос онлайн, в приложении нужно:

открыть «Сервисы» → «Запрос на отсрочку»;

выбрать категорию «Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования»;

проверить свои данные;

подтвердить их и отправить запрос.

Загружать справки или другие документы не нужно. Информацию система проверяет автоматически — в базе АИКОМ и в Пенсионном фонде Украины, в частности данные об основном работодателе.

После завершения проверки пользователь получит уведомление в приложении. Если отсрочка оформлена, соответствующая запись появится в электронном военно-учетном документе.

Что делать с красным статусом

Юрист подчеркнул: получение отсрочки не отменяет производство по предыдущему нарушению воинского учета и не убирает красную отметку. Заявление о штрафе рассмотрят отдельно от запроса на отсрочку.

Красный статус в «Резерв+» чаще всего свидетельствует о розыске из-за неявки по повестке или другом нарушении воинского учета. Снять его можно несколькими способами: уплатить штраф, обратиться в ТЦК, подать письменное заявление или обжаловать действия ТЦК в суде.

Ранее в ТЦК объясняли, что получение повестки не означает автоматическую мобилизацию: вызов может касаться уточнения данных, постановки на учет, прохождения медосмотра или призыва при наличии законных оснований.

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