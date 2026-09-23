В Киеве продолжается подготовка жилищного фонда к отопительному сезону 2026 года. По состоянию на 22 сентября 82% домов коммунальных управляющих компаний уже получили акты готовности к подаче тепла.

Начало отопительного сезона в Киеве приближается — столица завершает подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему периоду. По состоянию на 22 сентября 82% домов, находящихся в управлении коммунальных управляющих компаний, уже получили акты готовности к подаче тепла.

Такие цифры озвучил и. о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев во время заседания городского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду. Чиновник подчеркнул: акт готовности — это подтверждение фактической технической готовности дома к подаче тепла.

Оформление актов готовности необходимо завершить вовремя. До начала отопительного сезона все замечания теплоснабжающих организаций должны быть устранены. Это подтверждение фактической технической готовности дома к подаче тепла.

Документ подтверждает, что внутридомовые системы проверены и подготовлены к стабильной и безопасной работе в отопительный период. Его оформлению предшествуют обследование оборудования, проверка технического состояния систем и, при необходимости, устранение выявленных недостатков.

В столичной администрации призывают управляющих частных домов, ОСМД и ЖСК ускорить проверку внутридомовых сетей. Они должны вовремя устранить недостатки и получить соответствующие акты до начала подачи тепла.

Районным государственным администрациям поручили усилить контроль за управляющими, а теплоснабжающие предприятия города продолжают обследование домов и оформление документации.

Когда включат отопление в Киеве

Единой даты, когда отопление одновременно включат во всех городах Украины, нет — все зависит от погоды в конкретном регионе. Окончательное решение о начале отопительного периода принимают органы местного самоуправления.

Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начаться не позднее чем после трех суток, в течение которых средняя суточная температура воздуха составляет +8 °C или ниже. Такая же температурная граница используется и при завершении сезона, когда температура в течение трех суток превышает +8 °C.

Коммунальные службы активно готовят города к зиме, в частности проверяют котельные, теплосети, жилые дома, школы, детсады и больницы.

Ранее Politeka сообщала, отопление в Киеве под угрозой: стало известно, насколько город готов к зиме.

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