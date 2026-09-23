Подорожание продуктов в Киевской области продолжается — по данным портала «Минфин», только за месяц куриные яйца подорожали почти на 40%, а вареная колбаса прибавила в цене несколько десятков гривен за килограмм.

Цены на продукты в Киевской области снова пошли вверх — портал «Минфин» обновил данные 23 сентября 2026 года, и самый заметный скачок показали яйца и варёная колбаса. Цифры фиксируют средние цены в украинских супермаркетах, в частности в сетях, работающих в Киевской области: Metro, Auchan, Novus и Megamarket.

Сильнее всего подорожали куриные яйца. В августе десяток яиц «Квочка» категории С1 стоил в среднем 57,12 грн, а по состоянию на 23 сентября — уже 78,99 грн. То есть всего за месяц цена выросла более чем на 21 гривню.

Яйца «Ясенсвит» С1 (10 штук) за тот же период подорожали с 59,49 грн до 84,25 грн — почти на 42%. Упаковка из 18 яиц этого же производителя выросла с 106,95 грн до 129,00 грн.

Вареная колбаса прибавила в цене меньше, но тоже ощутимо. «Алан лекарская» (1 кг) в августе стоила в среднем 482,63 грн, а сейчас — 506,08 грн. «Ашан лекарская» выросла с 381,05 грн до 399,90 грн за килограмм, а «Глобино лекарская» — с 512,60 грн до 548,50 грн.

Разница в ценах между сетями на один и тот же товар достигает десятков гривен. Например, вареную колбасу «Алан лекарская» сейчас можно найти от 456,90 грн в Auchan до 547,00 грн в Megamarket. Сравнение акционных предложений поможет сэкономить часть бюджета.

В целом подорожание продуктов в Киевской области в начале осени сильнее всего ударило по яйцам и мясным изделиям — именно их покупатели ощутят в чеке уже в ближайшие дни.

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