Подорожчання продуктів у Київській області продовжує набирати обертів: яйця за місяць додали понад 13 гривень, а олія та молоко також помітно подорожчали. Розповідаємо, скільки тепер коштує основний продуктовий кошик у супермаркетах.

Подорожчання продуктів у Київській області цього вересня точно відчули всі, хто ходить за покупками. За даними моніторингу Мінфіну, які оновлено 17 вересня 2026 року, найбільше за місяць підскочили в ціні курячі яйця — їхня середня вартість виросла одразу на кілька гривень за десяток.

Як свідчать зведені ціни у великих мережах, олія, молоко, борошно, цукор та гречка теж поступово дорожчають. Тож одразу зазначимо: це не тимчасовий збіг, а стійка тенденція осені 2026 року.

Яйця, олія та молоко: найбільший стрибок

Найпомітніше подорожчали яйця. Десяток «Квочка» (С1) зараз у середньому коштує 70,95 грн, тоді як ще в серпні середньомісячна ціна становила 57,12 грн. Тобто за місяць товар додав понад 13 гривень — більше, ніж будь-який інший продукт із цього списку.

Олія «Олейна» рафінована (850 мл) зараз продається в середньому по 107,30 грн за пляшку, а в серпні її середньомісячна ціна була 100,68 грн. Молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) коштує 61,03 грн проти 59,51 грн у серпні.

Свинина, борошно, цукор та гречка

Свинина теж лишилася недешевою. Ошийок у середньому сягає 349,72 грн за кілограм, лопатка — 218,39 грн, а грудинка — 218,03 грн. У серпні ошийок був помітно дешевший — 314,38 грн за кіло.

З бакалії стабільно росте борошно пшеничне «Хуторок» 1 кг — зараз 36,72 грн (було 35,88 грн). Цукор кристалічний подорожчав до 33,80 грн за кілограм проти 30,22 грн у серпні. Гречка наразі коштує в середньому 77,60 грн за кіло, тоді як місяць тому — 74,63 грн.

Такий розклад означає, що стандартний продуктовий кошик із переліченого для родини зростає щомісяця на кілька десятків гривень. Наприклад, лише за рахунок яєць витрати на десяток зросли на 23% за один місяць.

Де найдешевше купити

Моніторинг Мінфіну показує, що ціни в одній категорії суттєво відрізняються між мережами. Олію «Щедрий Дар» найдешевше можна взяти в Metro за 96,50 грн, а найдорожче — в Auchan за 106 грн. Десяток яєць «Явка» (С1) в Novus коштує 78,99 грн, тоді як в Auchan — лише 62,90 грн.

Гречку найдешевше продає Metro — 69,50 грн за кіло, а найдорожче — в Megamarket по 99 грн. Саме тому фахівці радять жителям Київської області порівнювати ціни перед покупкою, а де можливо — купувати базові товари за акцією.

Що робити, щоб укластися в бюджет

Щоби менше витрачати в умовах подорожчання, варто звернути увагу на акції в мережах, планувати меню на тиждень і купувати крупи та олію, наприклад, великими упаковками, коли вони потрапляють на знижку. Додатково зекономити допомагають програми лояльності супермаркетів.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Київській області не зупиняється.