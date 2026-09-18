Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд у низці видів транспорту — від міських автобусів до міжміських маршрутів. Де саме діє пільга, які документи потрібні та що робити, якщо перевізник відмовив, — читайте далі.

Безкоштовний проїзд для пільговиків в Україні стосується не лише пенсіонерів — право на нього мають і учасники бойових дій. Які види транспорту для них безоплатні, які документи треба мати при собі та що робити у разі відмови, розповіли у Міністерстві оборони та обласному ТЦК.

Як повідомляє veteran.com.ua, право учасників бойових дій на безоплатний проїзд визначене у Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». У Міністерстві оборони наголошують, що УБД можуть їздити безкоштовно одразу кількома видами транспорту.

Де УБД можуть їздити безкоштовно

Ідеться про такі види транспорту:

усіма видами міського пасажирського транспорту;

автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості;

залізничним і водним транспортом приміського сполучення;

автобусами приміських і міжміських маршрутів — зокрема внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних, незалежно від відстані та місця проживання.

Для підтвердження права на пільговий проїзд достатньо пред'явити посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка. Якщо в населеному пункті працює автоматизована система обліку оплати проїзду, може знадобитися ще й електронний квиток. Для пільговиків його видають безоплатно.

Водночас найбільше проблем, за даними Міноборони, виникає з приватними перевізниками. Причина — місцеві бюджети не завжди компенсують їм витрати за перевезення пільгових категорій, тож пасажиру можуть відмовити у безкоштовному проїзді.

Пільги на далекі поїздки

Окремо для УБД передбачене право на безкоштовний проїзд один раз на два роки (в обидва боки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом. Є і другий варіант: користуватися цими видами транспорту один раз на рік для поїздки туди й назад зі знижкою 50%.

Для цього потрібні посвідчення УБД та листи талонів, які видають разом із посвідченням на кілька років. Квитки можна отримати лише в касах, пред'явивши ці документи. Важливо: пільга діє тільки на поїздки в межах України.

Що робити, якщо відмовили у безкоштовному проїзді

У Житомирському обласному ТЦК та СП радять насамперед зафіксувати обставини: назву перевізника, ім'я водія, номер транспортного засобу, маршрут і час поїздки. Якщо квиток уже придбали — його обов'язково зберегти. За можливості варто записати контакти свідків ситуації.

Далі можна подати заяви до Національної поліції, Укртрансбезпеки та органу місцевого самоврядування. До звернення рекомендують додати копії посвідчення УБД та квитка. Також ветеран має право звернутися до суду: якщо порушення підтвердять, можна вимагати повернення коштів за придбаний квиток і компенсацію моральної шкоди.

Раніше Politeka повідомляла, у Житомирі з 19 вересня дорожчає проїзд у приміських і міжміських автобусах: ціни не назвали.

Також Politeka повідомляла, ціни на проїзд зросли вже з 15 вересня: нові тарифи діють у трьох областях.