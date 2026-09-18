На Одещині запрацювали Центри психосоціальної підтримки для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та їхніх родин.

Грошова допомога для ВПО на Одещині — не єдина соціальна ініціатива в регіоні: в Одесі та Березівці відкрили Центри психосоціальної підтримки для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та їхніх родин. Тут безкоштовно надають психологічну, юридичну та реабілітаційну допомогу.

Про відкриття повідомила Армія FM. Заклади працюють за моделлю PRO_MentalHealth, яка передбачає комплексну допомогу безпосередньо в громаді, а не у віддалених спеціалізованих установах.

Які послуги надають у Центрах

У Центрах діють мультидисциплінарні команди фахівців. Відвідувачі можуть безкоштовно отримати психологічну та психіатричну допомогу, юридичний та інформаційний супровід, психоедукацію, профорієнтацію та послуги з фізкультурно-спортивної реабілітації.

Для тих, хто не може прийти особисто, працюють мобільні бригади — вони виїжджають до людини додому чи в громаду.

«Сьогодні головна битва — це битва за людей, тому система підтримки має розширюватися від великих міст до кожної громади країни, аби жоден ветеран чи ветеранка не залишалися сам на сам із проблемами», — наголосив заступник Міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько.

Скільки Центрів уже працює

Перші такі Центри відкрили на Рівненщині ще у 2023 році. Нині мережа налічує вже 18 закладів у п'яти областях України.

На Одещині працюють чотири муніципальні Центри — в Одесі, Березівці, Білгороді-Дністровському та селі Саф'яни. Загалом їхні фахівці вже надали понад 10 тисяч послуг.

Як отримати допомогу

Щоб скористатися послугами Центру, достатньо звернутися до найближчого закладу особисто або зателефонувати — контакти є на офіційних сторінках громад. Допомога безкоштовна для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та їхніх родин.

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