Мобілізація в Україні передбачає можливість оскаржити висновок військово-лікарської комісії, який не відображає реальний стан здоров'я. У Міноборони пояснили, куди подавати скаргу та які документи готувати.

Мобілізація: адвокат розповіла, як оскаржити ВЛК через відсутність лікаря — тема, яка хвилює багатьох військовозобов'язаних. Цього разу йдеться про ширший механізм: якщо висновок військово-лікарської комісії не відповідає реальному стану здоров'я, його можна оскаржити у досудовому або судовому порядку.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України. На досудовий етап закон відводить 30 днів: саме протягом цього строку треба подати скаргу та необхідні документи до вищої ВЛК, щоб отримати направлення на повторний медичний огляд.

Ключовий момент, який варто розуміти: суд не оцінює діагнози й не встановлює реальну картину захворювань. Судді перевіряють лише дотримання процедури проходження самої комісії. Саме тому шлях до об'єктивного висновку завжди починається з обов'язкового досудового етапу.

Які документи потрібні для оскарження

До скарги обов'язково додається повний пакет документів. Треба надіслати всі наявні медичні довідки, копію попереднього висновку військово-лікарської комісії, а також копію військового квитка або посвідчення офіцера.

Зібрані матеріали можна принести у вищу інстанцію особисто. Ще один надійний варіант — надіслати їх поштою на адресу відповідної ВК. Важливо: це має бути цінний лист з описом вкладення та обов'язковим повідомленням про вручення.

Що робить вища комісія та що перевіряє суд

За підсумками розгляду документів вища комісія аналізує висновок, який оскаржується. Якщо наведені аргументи вагомі, громадянина направляють на повторне медичне обстеження. Нове рішення, ухвалене за його результатами, стає остаточним і враховується військкоматом.

Якщо перше рішення виносила комісія при міському чи обласному ТЦК, скаргу розглядають штатні структури — регіональна або Центральна військово-лікарська комісія. Закон передбачає два механізми захисту: досудове оскарження та звернення до суду.

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