Мобілізація в Україні передбачає чіткі правила вручення повісток, однак є випадки, коли від документа можна відмовитися без наслідків. Юрист практики військового права пояснив, хто має законне право не приймати повістку та яке покарання чекає на інших.

Мобілізація в Україні: юристка назвала порушення ТЦК, які можна оскаржити — це лише частина правових нюансів, з якими стикаються військовозобов'язані. Однак є категорія громадян, які взагалі мають законне право не брати повістку, і про них детально розповів юрист практики військового права Зорян Павлів.

Повістка є офіційним викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Її формують в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів або оформлюють на паперовому бланку — обидва варіанти мають однакову юридичну силу.

У документі вказують дані громадянина, назву ТЦК, мету виклику, місце, дату й час явки, реєстраційний номер, підпис посадової особи та інформацію про наслідки неявки. Сам виклик може стосуватися уточнення військово-облікових даних, постановки на облік, проходження ВЛК або призову під час мобілізації.

Хто має право не брати повістку

Законодавство чітко визначає випадки, коли людина має повне право не приймати повістку та не бути мобілізованою. Насамперед це ті, кого офіційно виключили з військового обліку — їхній правовий зв'язок із ТЦК повністю розірвано, тому вони не мають жодного стосунку до служби, повісток, ВЛК і мобілізації.

Повістку також можна ігнорувати, якщо військовозобов'язаний недавно актуалізував свої дані та має чинну відстрочку. Це підтверджується штрих-кодом у базі «Оберіг» або інформацією в електронному застосунку «Резерв+».

Яке покарання загрожує за ігнорування повістки

Неявка до ТЦК за належним чином врученою повісткою без поважної причини загрожує адміністративним штрафом. Під час особливого періоду його розмір для громадян становить від 17 000 до 25 500 гривень.

Варто пам'ятати, що після 60 років більшість військовозобов'язаних автоматично виключатимуть з військового обліку. Статус має оновитися в «Оберезі» та «Резерв+», а звернення до ТЦК знадобиться лише тоді, якщо дані не зміняться.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: юрист пояснив, як оскаржити відмову у відстрочці.

Також Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: юрист розповів, що відбувається після втрати бронювання.