Пенсіонерам із найменшими виплатами готують розширення програми доплат. Йдеться про надбавки за понаднормовий стаж, вікові доплати та підвищення для пільгових категорій — сумарно мінімальні пенсії можуть зрости на 500–1500 гривень.

Доплати до пенсії в Україні знову в центрі уваги — уряд та Пенсійний фонд готують оновлення системи підтримки українців, які отримують найменші виплати. Нові надбавки торкнуться насамперед тих, чия пенсія не дотягує до фактичного прожиткового мінімуму.

Як повідомляє Перший бізнесовий, програма доплат має частково компенсувати зростання цін та подорожчання базових послуг. Розширення підтримки охоплює одразу кілька механізмів, тож зростання пенсії залежатиме від стажу, віку та пільгового статусу конкретної людини.

Надбавка за понаднормовий стаж

Головним елементом підвищення стане доплата за понаднормовий стаж. Якщо в людини років роботи більше, ніж передбачено мінімумом, кожен додатковий рік збільшує виплату на фіксовану суму. Для багатьох літніх людей саме ця надбавка стане базою зростання пенсії — вона дозволяє додати кілька сотень гривень щомісяця.

Вікові доплати

Окремо призначатимуть вікові доплати. Громадяни віком 70+, 75+ та 80+ отримуватимуть щомісячні надбавки — від 300 до понад 570 гривень залежно від вікової групи. Ці виплати нараховуються автоматично, якщо дані про вік і стаж коректно відображені в реєстрах ПФУ.

Хто у пільгових категоріях

Підвищені доплати передбачені й для пільгових категорій: учасники бойових дій, особи з інвалідністю, постраждалі від Чорнобильської катастрофи та люди з особливими заслугами перед Україною. У деяких випадках сума надбавок може перевищувати базовий розмір пенсії, суттєво збільшуючи загальний дохід.

За оцінками, сукупність надбавок може збільшити мінімальні пенсії на 500–1500 гривень залежно від категорії та стажу.

Коли доплату можуть не призначити

Пенсійний фонд попереджає: доплати не призначать, якщо в документах є розбіжності або відсутні підтверджені дані про стаж чи пільговий статус. Пенсіонерам радять перевірити інформацію в електронному кабінеті на порталі ПФУ та за потреби оновити довідки — це дозволить отримати підвищення вже з наступного місяця.

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