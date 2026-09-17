Однокімнатні квартири в Чернівцях подорожчали на 107% порівняно з доковідним 2019 роком — це четвертий показник серед обласних центрів України.

Ціни на житло в Чернівцях зросли більш ніж удвічі за сім років. Однокімнатна квартира на вторинному ринку подорожчала на 107% порівняно з доковідним серпнем 2019 року — це четвертий показник серед обласних центрів України.

Нині середня "однушка" в Чернівцях коштує близько 60 тисяч доларів, тоді як у 2019 році її можна було придбати за 29 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження сервісу OLX Нерухомість, передає BUK media.

Як змінилися ціни в інших містах

Найпомітніше однокімнатне житло подорожчало в Івано-Франківську — на 189%. Другу та третю сходинки посіли Ужгород (+128%) і Кропивницький (+110%). Чернівці з показником +107% опинилися на четвертому місці.

До лідерів подорожчання потрапили здебільшого західні міста. Аналітики OLX Нерухомість пояснюють це безпековою ситуацією після 2022 року: тисячі людей переїхали в тил, попит на житло в безпечніших регіонах різко зріс, а слідом за ним — і ціни.

Протилежна картина — у прифронтових містах. Там квартири не лише не додали в ціні, а навіть подешевшали порівняно з 2019 роком: у Херсоні однокімнатне житло впало в ціні на 8%, у Запоріжжі — на 29%, а в Миколаєві — на 32%.

Скільки коштує квадратний метр у Чернівцях

Ситуацію на чернівецькому ринку прокоментувала ріелторка Ірина Білокопита. За її словами, ціни підросли як на первинному, так і на вторинному ринку. Зараз квадратний метр коштує в середньому від 850 до 1200 доларів — залежно від стану квартири та ступеня готовності будинку.

Окремі квартири в новобудовах, де вже підведені всі комунікації, продають і по 1500–1700 доларів за квадратний метр. Тенденція очевидна: попри війну, а частково й через неї, Чернівці опинилися серед міст, де житло за останні роки подорожчало найсильніше.

Захід країни став прихистком для тисяч переселенців, і саме цей чинник, за оцінками фахівців, ще довго триматиме ціни на буковинську нерухомість високими.

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