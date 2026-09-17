Однокомнатные квартиры в Черновцах подорожали на 107% по сравнению с доковидным 2019 годом — это четвертый показатель среди областных центров Украины.

Цены на жилье в Черновцах выросли более чем вдвое за семь лет. Однокомнатная квартира на вторичном рынке подорожала на 107% по сравнению с доковидным августом 2019 года — это четвертый показатель среди областных центров Украины.

Сейчас средняя "однушка" в Черновцах стоит около 60 тысяч долларов, тогда как в 2019 году ее можно было купить за 29 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование сервиса OLX Недвижимость, передает BUK media.

Как изменились цены в других городах

Заметнее всего однокомнатное жилье подорожало в Ивано-Франковске — на 189%. Вторую и третью строчки заняли Ужгород (+128%) и Кропивницкий (+110%). Черновцы с показателем +107% оказались на четвертом месте.

В лидеры подорожания попали в основном западные города. Аналитики OLX Недвижимость объясняют это ситуацией с безопасностью после 2022 года: тысячи людей переехали в тыл, спрос на жилье в более безопасных регионах резко вырос, а следом за ним — и цены.

Противоположная картина — в прифронтовых городах. Там квартиры не только не подорожали, но даже подешевели по сравнению с 2019 годом: в Херсоне однокомнатное жилье упало в цене на 8%, в Запорожье — на 29%, а в Николаеве — на 32%.

Сколько стоит квадратный метр в Черновцах

Ситуацию на черновицком рынке прокомментировала риелтор Ирина Белокопыта. По ее словам, цены подросли как на первичном, так и на вторичном рынке. Сейчас квадратный метр стоит в среднем от 850 до 1200 долларов — в зависимости от состояния квартиры и степени готовности дома.

Отдельные квартиры в новостройках, где уже подведены все коммуникации, продают и по 1500–1700 долларов за квадратный метр. Тенденция очевидна: несмотря на войну, а отчасти и благодаря ей, Черновцы оказались среди городов, где жилье за последние годы подорожало сильнее всего.

Запад страны стал приютом для тысяч переселенцев, и именно этот фактор, по оценкам специалистов, еще долго будет удерживать цены на буковинскую недвижимость высокими.

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