Украинцы, которые из-за войны потеряли работу или стабильный доход, могут подать заявление в международный Реестр убытков через «Дию» и требовать компенсацию.

Компенсация за потерю работы на Житомирщине стала доступна — жители области, которые из-за полномасштабной войны остались без оплачиваемой работы или стабильного дохода, теперь могут заявить об этих потерях и подать требование о компенсации.

Подать заявление в международный Реестр убытков могут украинцы, которые имели оплачиваемую работу или были самозанятыми и потеряли доход вследствие действий россии после 24 февраля 2022 года. Для таких случаев в Реестре предусмотрена категория A3.4 «Потеря оплачиваемой работы».

Как сообщает Житомирская областная военная администрация, весь процесс происходит онлайн — через портал «Дия». Реестр создан для сбора заявлений о компенсации убытков, потерь или ущерба, причинённых на территории Украины после 24 февраля 2022 года в результате международно-противоправных действий российской федерации против Украины.

Отдельная категория предусмотрена для предпринимателей. Если вы физическое лицо-предприниматель и потеряли доход от бизнеса, заявление следует подавать в категории A3.5 «Потеря частного предпринимательства».

Как подать заявление в Реестр убытков

Алгоритм для тех, кто потерял оплачиваемую работу, состоит из пяти шагов:

Авторизуйтесь на портале «Дия».

Выберите раздел «Репарации: международный Реестр убытков».

Выберите нужную категорию.

Заполните заявление и добавьте доказательства, если они есть.

Подпишите заявление электронной подписью и отправьте его.

Подробнее о категории A3.4 «Потеря оплачиваемой работы» и форме заявления можно узнать на портале «Дия». Услугу реализуют Министерство цифровой трансформации и Министерство юстиции, а развитие сервиса выполняет швейцарско-украинская Программа EGAP, которую внедряет Фонд Восточная Европа.

Миллионы украинцев из-за войны потеряли работу или стабильный доход. Заявления, поданные в Реестр убытков, зафиксируют эти потери — чтобы в будущем заставить россию заплатить за причинённый ущерб.

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