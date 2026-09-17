Бывший военный из Колумбии приехал защищать Украину, а после тяжёлого ранения на Сумщине остался жить на Волыни. Теперь он оформляет документы и строит новую жизнь при поддержке миграционной службы.

Помощь ветеранам на Волыни имеет много форм — от лечения до оформления документов. Бывший военный из Колумбии Леонель Асенсио приехал в Украину после начала полномасштабной войны, чтобы встать на её защиту, а теперь строит новую жизнь именно в Волынской области.

Историю иностранного добровольца рассказали в Государственной миграционной службе Украины, как сообщает ИА «Конкурент». До полномасштабного вторжения Леонель почти ничего не знал об Украине. Однако, увидев в новостях информацию о войне и потребности Украины в помощи, он решил приехать и присоединиться к защите. До этого мужчина 13 лет служил в вооружённых силах Колумбии.

Во время выполнения боевых задач на Сумском направлении Леонель получил тяжёлое ранение. После лечения военно-врачебная комиссия признала его непригодным к дальнейшей военной службе. После этого мужчина оказался на Волыни, где начался новый этап его жизни — вместе с процессом оформления необходимых документов.

Как ветерану помогли с документами

Процедура оформления была долгой, ведь части необходимых документов не хватало. К работе подключились специалисты по сопровождению ветеранов, переводчики и работники различных государственных учреждений, которые вместе координировали процесс.

Ключевую роль сыграли работники Нововолынского отдела Миграционной службы Волынской области. Они предоставили добровольцу необходимые разъяснения, сопровождали прохождение процедур и помогли оформить вид на временное проживание в Украине.

Что даёт вид на временное проживание

Этот документ даёт Леонелю возможность легально жить и работать в Украине, пользоваться предусмотренными социальными гарантиями и планировать свою дальнейшую жизнь. Сейчас мужчина постепенно адаптируется к жизни на Волыни, работает, изучает украинский язык и говорит, что хотел бы остаться в Украине навсегда.

Украина очень красивая. Здесь добрые люди. Я хотел бы остаться здесь жить

В Государственной миграционной службе отмечают, что история колумбийца демонстрирует, как иностранцы становятся частью украинского общества, а поддержка государственных служб помогает тем, кто защищал Украину, начать новую жизнь после службы.