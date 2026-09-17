«Укрзализныця» не планирует сокращать количество поездов в прифронтовые области, в том числе и в Херсонскую. В компании опровергли слухи о якобы прекращении сообщения с 2027 года.

Несмотря на полное обесточивание в Херсоне, железнодорожное сообщение с областью не сворачивают. «Укрзализныця» не планирует сокращать количество поездов в прифронтовые регионы, и Херсонская область — не исключение.

Об этом в компании сообщили медиа «Бабель». В пресс-службе перевозчика опровергли информацию о том, что якобы с 2027 года поезда перестанут курсировать в Херсонскую, Харьковскую, Черниговскую и Запорожскую области. Такие слухи на прошлой неделе активно распространялись в соцсетях.

Глава правления компании Александр Перцовский назвал эти заявления безосновательными, охарактеризовав их как информационную кампанию и «мечту врага». «Укрзализныця» заверяет: полностью оставлять прифронтовые громады без сообщения не собирается — там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

В то же время ситуация на железной дороге в конце лета резко осложнилась из-за новых массированных обстрелов. Только с начала сентября россияне атаковали уже 22 локомотива, две трети из которых пришлись на пассажирские или пригородные рейсы. Из-за этого отдельные маршруты могут оперативно ограничивать или менять, однако после стабилизации движение восстанавливают.

График движения на октябрь и ноябрь сейчас еще разрабатывают. Окончательно его планируют утвердить в начале декабря с учетом ситуации с безопасностью. Там, где из-за обстрелов железная дорога становится непроезжаемой, будут вводить комбинированные маршруты: поезд плюс автобус.

Что произошло на Херсонщине 5 сентября

Напомним, днем 5 сентября российские войска атаковали реактивными беспилотниками поезд в районе железнодорожной станции «Чернобаевка» на Херсонщине. В результате ударов пострадали 55-летняя работница железной дороги и 18-летняя девушка, также были повреждены два тепловоза.

Как пассажирам следить за рейсами

Из-за постоянной угрозы обстрелов время отправления поездов в прифронтовые области может меняться оперативно. Актуальный график движения и возможные замены маршрутов лучше проверять в приложении и на официальном сайте «Укрзализныци», а также на станциях отправления. В случае временного ограничения движения компания обещает быстро восстанавливать сообщение после стабилизации ситуации с безопасностью.