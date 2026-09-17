Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который позволит переселенцам с временно оккупированных территорий использовать жилищный ваучер на 2 млн гривен как первый взнос по ипотеке, в частности по программе «єОселя».

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области пополнится новым механизмом — государственный жилищный ваучер хотят разрешить совмещать с ипотечным кредитом. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №15335, который должен устранить юридические препятствия для такой комбинации.

Об инициативе сообщает портал «Акцент» со ссылкой на «Гуманитарное Запорожье». Важно понимать: документ еще не вступил в силу. Для окончательного внедрения механизма парламент должен принять законопроект во втором чтении и в целом, после чего его должен подписать президент.

Как планируют совместить ваучер и ипотеку

Номинал жилищного ваучера составляет два миллиона гривен. Эти деньги можно направить на приобретение квартиры или дома либо инвестировать в строительство нового жилья. Если стоимости ваучера не хватит, разницу разрешат покрыть собственными средствами или ипотечным кредитом, в частности по государственной программе «єОселя».

Фактически ваучер сможет выполнять роль первого взноса. Например, если квартира стоит три миллиона гривен, два миллиона можно будет оплатить государственным ваучером, а еще один миллион — получить в кредит. При этом заемщик должен соответствовать требованиям банка и условиям выбранной ипотечной программы.

Что меняет законопроект

Главной проблемой было то, что банки не могли полноценно оформлять в залог недвижимость, частично приобретенную за государственные средства. Законопроект должен урегулировать этот механизм. В случае окончательного принятия документа жилье, приобретенное с помощью ваучера и кредита, можно будет передать банку в ипотеку, а банк сможет использовать эту недвижимость как обеспечение кредита.

Ваучер разрешат совмещать не только с «єОселей», но и с другими ипотечными программами. Получатель сможет выбрать более дорогое жилье, доплатив разницу кредитными или собственными средствами.

Какие ограничения будут действовать

Приобретенное по такой схеме жилье нельзя будет продать, подарить или повторно передать в ипотеку в течение пяти лет. Исключением станет обращение взыскания кредитором, если заемщик не будет выполнять обязательства по кредиту. Сам жилищный ваучер также можно использовать в течение пяти лет после его получения.

На первом этапе программа охватывает ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны и соответствующих другим установленным требованиям. Подробные условия участия обнародовало Министерство социальной политики.

Денег хватает не всем

Главной проблемой программы остается ограниченное финансирование. По обнародованным данным, положительные решения получили более 37 тысяч заявителей, однако имеющегося ресурса хватило примерно на 3,3 тысячи ваучеров. Поэтому новый законопроект расширяет возможности использования помощи, но не решает вопрос нехватки средств.

Что делать тем, кто ждет ваучер

Даже после окончательного принятия документа воспользоваться совмещением ваучера и ипотеки смогут лишь те семьи, для которых государство фактически профинансирует сертификат. Пока законопроект находится на стадии рассмотрения, переселенцам стоит следить за официальными сообщениями Министерства социальной политики об условиях участия и порядке получения ваучера.

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