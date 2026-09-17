Корець оказался на третьем месте по стоимости водоснабжения в области с тарифом 142,99 грн за кубометр — дороже только Рокитное (163,70 грн) и Радивилов (157,60 грн).

Новые тарифы на воду в Ровенской области оказались крайне неравномерными — в Корце жители платят за водоснабжение 142,99 грн за кубометр, и это третья по дороговизне позиция в регионе.

Сравнительную подборку тарифов обнародовал председатель Ровенского областного совета Андрей Карауш. Все суммы указаны с НДС, сообщает Район.Корець.

Кто платит больше, чем Корец

Впереди Корца по стоимости воды оказались всего два населённых пункта. В Рокитном кубометр стоит 163,7 грн, а в Радивилове — 157,6 грн. То есть вода в Корце дешевле, чем у лидера списка, на 20,71 грн.

При этом разница между Корцом и самым дешёвым городом области — более чем вдвое: в Ровно тариф составляет всего 68,44 грн за кубометр.

Полный рейтинг тарифов в Ровенской области

Председатель облсовета привёл полную таблицу стоимости водоснабжения в городах и посёлках региона. Вот как выглядит список — от самого дорогого к самому дешёвому:

Рокитное — 163,70 грн

Радивилов — 157,60 грн

Корец — 142,99 грн

Дубровица — 139,33 грн

Млынов — 120,06 грн

Острог — 116,66 грн

Вараш — 108,29 грн

Сарны — 102,15 грн

Демидовка — 101,73 грн

Березно — 99,64 грн

Владимирец — 84,74 грн

Костополь — 80,24 грн

Здолбунов — 77,35 грн

Дубно — 76,74 грн (объявлена корректировка до 87,14 грн)

Ровно — 68,44 грн

То есть жители Корца сегодня платят за воду почти вдвое больше, чем жители Дубно, и в разы больше, чем ровенчане, хотя живут в соседних громадах.

Что с повышением тарифов дальше

Отдельно Карауш напомнил, что повышение тарифов для «Ровнооблводоканала» и «Ровноазота» облсовет временно отложил. Предприятиям дали время скорректировать действующие расчёты до актуальных показателей и пройти необходимые процедуры.

Это значит, что новые цены появятся только после повторной обработки и пересмотра аргументации поставщиков. Затронет ли новая корректировка сам Корец, пока не сообщается.

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