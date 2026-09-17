Новые тарифы на воду в Ровенской области оказались крайне неравномерными — в Корце жители платят за водоснабжение 142,99 грн за кубометр, и это третья по дороговизне позиция в регионе.
Сравнительную подборку тарифов обнародовал председатель Ровенского областного совета Андрей Карауш. Все суммы указаны с НДС, сообщает Район.Корець.
Кто платит больше, чем Корец
Впереди Корца по стоимости воды оказались всего два населённых пункта. В Рокитном кубометр стоит 163,7 грн, а в Радивилове — 157,6 грн. То есть вода в Корце дешевле, чем у лидера списка, на 20,71 грн.
При этом разница между Корцом и самым дешёвым городом области — более чем вдвое: в Ровно тариф составляет всего 68,44 грн за кубометр.
Полный рейтинг тарифов в Ровенской области
Председатель облсовета привёл полную таблицу стоимости водоснабжения в городах и посёлках региона. Вот как выглядит список — от самого дорогого к самому дешёвому:
- Рокитное — 163,70 грн
- Радивилов — 157,60 грн
- Корец — 142,99 грн
- Дубровица — 139,33 грн
- Млынов — 120,06 грн
- Острог — 116,66 грн
- Вараш — 108,29 грн
- Сарны — 102,15 грн
- Демидовка — 101,73 грн
- Березно — 99,64 грн
- Владимирец — 84,74 грн
- Костополь — 80,24 грн
- Здолбунов — 77,35 грн
- Дубно — 76,74 грн (объявлена корректировка до 87,14 грн)
- Ровно — 68,44 грн
То есть жители Корца сегодня платят за воду почти вдвое больше, чем жители Дубно, и в разы больше, чем ровенчане, хотя живут в соседних громадах.
Что с повышением тарифов дальше
Отдельно Карауш напомнил, что повышение тарифов для «Ровнооблводоканала» и «Ровноазота» облсовет временно отложил. Предприятиям дали время скорректировать действующие расчёты до актуальных показателей и пройти необходимые процедуры.
Это значит, что новые цены появятся только после повторной обработки и пересмотра аргументации поставщиков. Затронет ли новая корректировка сам Корец, пока не сообщается.
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