Подорожание консервов в Украине продолжается: по данным портала «Минфин», средняя цена шпрот за месяц выросла с 93,16 до 98,50 гривны за банку 150 граммов.

Подорожание логистики в Украине продолжает давить на ценники — подорожание консервов за месяц стало заметным: по данным портала «Минфин», средняя цена шпрот выросла с 93,16 до 98,50 гривны за банку 150 граммов.

Обновленные ценники портал «Минфин» опубликовал 16 сентября 2026 года. Данные собирают в крупных торговых сетях, поэтому они отражают реальную ситуацию на полках супермаркетов по всей стране.

Рыбные консервы: что подорожало сильнее всего

Заметнее всего выросла цена шпрот «Аквамарин» в масле. В Auchan за 150-граммовую банку просят 99,00 гривны, в Megamarket — 98,00 гривны. Средняя цена — 98,50 гривны, тогда как в августе она составляла 93,16 гривны.

Сардины натуральные обойдутся дешевле: банка на 230 граммов стоит от 79,50 до 94,00 гривны в зависимости от производителя. Бычки «Аквамарин» в томатном соусе (230 граммов) — 96,75 гривны.

Овощные консервы, икра и маслины

В овощной группе цены также подросли. Консервированная кукуруза «Верес» (340 граммов) стоит 64,60 гривны, зеленый горошек — от 42,99 до 57,59 гривны за банку. Маринованные огурцы «Верес» (500 граммов) — 118,37 гривны, а «Нежин» (920 граммов) — 193,80 гривны.

Икра из кабачков продается от 66,90 до 114,00 гривны в зависимости от объема и производителя. Маслины «Иберика» — от 88,60 до 141,60 гривны в зависимости от размера банки и наличия косточки.

Почему дорожают консервы

Главные причины подорожания консервов — удорожание сырья, логистики и валютный курс. Рыба и овощи закупаются в иностранной валюте, а транспортировка подорожала из-за роста стоимости топлива и электроэнергии для холодных складов.

Чтобы не переплачивать, стоит сравнивать цены в разных сетях: разница на один и тот же продукт может достигать нескольких гривен, а на больших банках — десятков.

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