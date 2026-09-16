Пицца на домашнем тесте получается нежной и легкой — без тяжести, которую часто дает магазинная или замороженная выпечка. Начинку легко собрать из любимых продуктов, а тесто готовится даже у новичков.

Рецепт быстрой пиццы на сковороде мы уже публиковали — а домашняя пицца на дрожжевом тесте готовится немного дольше, но получается сытнее и сочнее. Секрет в том, что тесто замешивается на дрожжах с небольшим количеством меда, а все ингредиенты для начинки можно подобрать по своему вкусу.

Такая пицца не дает тяжести, которую часто оставляет магазинная или замороженная выпечка. Рецепт простой: сначала готовится дрожжевое тесто, затем домашний красный соус, после чего все собирается на противне и выпекается до румяной корочки.

Ингредиенты для пиццы

Для теста:

180 мл теплой воды (¾ стакана);

1 столовая ложка сухих активных дрожжей;

½ столовой ложки меда;

1,5 столовой ложки оливкового масла;

2 стакана плюс 2 столовые ложки пшеничной муки (примерно 280 г);

¾ чайной ложки соли.

Для начинки:

120 мл соуса для пиццы (примерно ½ стакана);

примерно 250 г тертой моцареллы (2 стакана);

6 ломтиков ветчины, нарезанных полосками;

1 средний помидор, нарезанный кружочками;

1 маленькая красная луковица, тонко нарезанная;

6–7 шампиньонов, нарезанных ломтиками;

¼ стакана нарезанных черных оливок.

По желанию можно добавить свежие листья базилика, прошутто, колбаски, пепперони или сладкий перец.

Как приготовить пиццу: пошагово

1. Замесите тесто. В хлебопечку добавьте воду и дрожжи, оставьте на 3–5 минут. Затем добавьте мед, оливковое масло, муку и соль именно в таком порядке и включите режим замеса теста — это займет примерно час. Тесто будет липким, но после смазывания маслом с ним легко работать.

Если хлебопечки нет, налейте теплую воду в большую миску, добавьте дрожжи и оставьте на несколько минут. Добавьте мед и масло, затем муку и соль, перемешайте до однородности (миксером с крюком для теста). Тесто должно быть липким. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте, пока оно не увеличится вдвое.

2. Приготовьте соус. Пока тесто подходит, сделайте простой красный соус — он готовится за несколько минут и не требует варки.

3. Разогрейте духовку. Когда тесто готово, разогрейте духовку до 210°C. На большой противень налейте еще 2 столовые ложки масла.

4. Раскатайте основу. Выложите тесто на смазанный маслом противень и переверните несколько раз, чтобы оно полностью покрылось маслом. Раскатайте тесто прямо на противне, а затем равномерно распределите соус для пиццы.

5. Выложите начинку. Посыпьте основу моцареллой, затем разложите ветчину, помидоры, шампиньоны, оливки и лук.

6. Выпекайте. Поставьте пиццу в духовку и выпекайте при 210°C 15–20 минут, пока корочка не станет хрустящей, а начинка не приготовится.

Подавайте пиццу сразу, пока сыр тянется. Остатки храните в холодильнике и разогревайте в духовке или на сковороде, чтобы вернуть корочке хрусткость. Начинку легко менять под настроение — так рецепт каждый раз будет получаться новым.

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