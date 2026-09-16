Піца з домашнім тістом виходить ніжною та легкою — без важкості, яку часто дає магазинна або заморожена випічка. Начинку легко зібрати з улюблених продуктів, а тісто готується навіть у новачків.

Рецепт швидкої піци на сковороді ми вже публікували — а домашня піца на дріжджовому тісті готується трохи довше, але виходить ситнішою та соковитішою. Секрет у тому, що тісто замішується на дріжджах із невеликою кількістю меду, а всі інгредієнти для начинки можна підібрати на свій смак.

Така піца не дає важкості, яку часто залишає магазинна або заморожена випічка. Рецепт простий: спочатку готується дріжджове тісто, потім домашній червоний соус, після чого все збирається на деко й випікається до рум'яної скоринки.

Інгредієнти для піци

Для тіста:

180 мл теплої води (¾ склянки);

1 столова ложка сухих активних дріжджів;

½ столової ложки меду;

1,5 столової ложки оливкової олії;

2 склянки плюс 2 столові ложки пшеничного борошна (приблизно 280 г);

¾ чайної ложки солі.

Для начинки:

120 мл соусу для піци (приблизно ½ склянки);

приблизно 250 г тертої моцарели (2 склянки);

6 скибочок шинки, нарізаних смужками;

1 середній помідор, нарізаний кружальцями;

1 маленька червона цибулина, тонко нарізана;

6–7 печериць, нарізаних скибочками;

¼ склянки нарізаних чорних оливок.

За бажанням можна додати свіже листя базиліку, прошуто, ковбаски, пепероні або солодкий перець.

Як приготувати піцу: покроково

1. Замісіть тісто. У хлібопіч додайте воду й дріжджі, залиште на 3–5 хвилин. Потім додайте мед, оливкову олію, борошно та сіль саме в такому порядку й увімкніть режим замісу тіста — це займе приблизно годину. Тісто буде липким, але після змащування олією з ним легко працювати.

Якщо хлібопічки немає, налийте теплу воду у велику миску, додайте дріжджі й залиште на кілька хвилин. Додайте мед і олію, потім борошно та сіль, перемішайте до однорідності (міксером із гачком для тіста). Тісто має бути липким. Накрийте харчовою плівкою та залиште в теплому місці, поки воно не збільшиться вдвічі.

2. Приготуйте соус. Поки тісто підходить, зробіть простий червоний соус — він готується за кілька хвилин і не потребує варіння.

3. Розігрійте духовку. Коли тісто готове, розігрійте духовку до 210°C. На велике деко налийте ще 2 столові ложки олії.

4. Розкачайте основу. Викладіть тісто на змащене олією деко й переверніть кілька разів, щоб воно повністю вкрилося олією. Розкачайте тісто прямо на деці, а потім рівномірно розподіліть соус для піци.

5. Викладіть начинку. Посипте основу моцарелою, потім розкладіть шинку, помідори, печериці, оливки та цибулю.

6. Випікайте. Поставте піцу в духовку й випікайте при 210°C 15–20 хвилин, поки скоринка не стане хрусткою, а начинка не приготується.

Подавайте піцу одразу, поки сир розтягується. Залишки зберігайте в холодильнику й розігрівайте в духовці або на сковороді, щоб повернути скоринці хрусткість. Начинку легко змінювати під настрій — так рецепт щоразу виходитиме новим.

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