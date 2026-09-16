Курс валют у вересні залишиться стабільним: аналітики Українського інституту майбутнього прогнозують, що гривня триматиметься в діапазоні 44,5–45 грн за долар, а євро після 16 вересня може перевищити 52 грн.

Курс долара та євро в Україні у вересні залишиться під контролем Національного банку. Як повідомляє Макроекономічний дайджест Українського інституту майбутнього (УІМ), гривня щодо долара США триматиметься в діапазоні 44,5–45 грн за долар.

Девальвації гривні у вересні аналітики не очікують. Цей місяць традиційно супроводжується пожвавленням ділової активності та послабленням гривні, однак цього року, на думку експертів УІМ, ситуація буде інакшою.

Навіть за суттєвих затримок із фінансуванням з боку Європейського Союзу НБУ не девальвує гривню. За оцінкою аналітиків, за останні чотири місяці 2026 року Україна має отримати ще близько 40 млрд доларів фінансування — це головне допущення прогнозу.

Що буде з курсом євро

Курс євро до гривні Нацбанк формує з урахуванням співвідношення євро до долара США. Воно вже перейшло в діапазон 1,15–1,17. Якщо Федеральна резервна система США не підвищить ставку на засіданні 16 вересня, долар може послабитися щодо євро.

Тож після 16 вересня курс євро може перевищити позначку 52 грн. Очікуваний діапазон коливань — 51,5–52,5 грн за євро, зазначають автори дайджесту.

Стриманіший прогноз дають аналітики ICU: зміцнення гривні останніх тижнів вони вважають короткостроковим, уже найближчими тижнями курс може знову наблизитися до 45 грн/$, а до кінця року — поступова девальвація до 45,8 грн/$.

Що це означає для українців

Для тих, хто планує купувати чи продавати валюту, прогноз означає: різких стрибків у вересні не передбачається. Загалом курс валют у вересні обіцяє бути спокійним — долар триматиметься біля 45 грн, а найвірогідніший рух євро зосереджений у межах 51,5–52,5 грн після рішення ФРС.

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