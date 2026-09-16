Через брак складських приміщень мережа "Сільпо" почала зберігати товари просто в торговельних залах Києва — між рядами виставляють палети з бакалією, напоями та навіть молочною продукцією.

Продукти для киян — тема, що знову загострилася. Мережа супермаркетів "Сільпо" через брак складських приміщень почала зберігати товари просто в торговельних залах: палети виставляють між рядами, на вільних майданчиках і біля входів до залів.

Як повідомляє Інформатор, новацію запровадили ще з середини літа, але масово помітили її кияни лише нещодавно — коли кількість таких палет зросла і адміністрації магазинів стало складно камуфлювати їх під маркетингові акції.

Ще в липні й на початку серпня товари, викладені палетами або акуратними гірками посеред торговельних залів, вдавалося видати за "маркетингові прийоми": на них чіпляли роздруковані, часто на звичайному папері, цінники без жодних знижок. Тепер приховувати проблему з браком місця для зберігання стає дедалі важче.

Ситуацію задокументував кореспондент Інформатора у магазинах на Контрактовій площі та в ТРЦ Dream Yellow. Найчастіше в залах складають товари бакалійної групи, пиво, воду і соки — усе, що має великі об'єми і що можна вивезти одним візком. Подекуди між рядами виставляють навіть ящики з молочною продукцією, яка має порівняно невеликий термін зберігання.

Що кажуть працівники та покупці

"Це ви не бачили ще, що відбувається на рампі та в технічній зоні прийомки товарів. Там у нас взагалі базар-вокзал. А що ще маємо робити — всі магазини, навіть найбільш фешенебельні, ті, що у великих ТРЦ, зобов'язали зберігати свої товари таким чином, бо немає потужностей на складах", — пояснила адміністраторка одного з магазинів на Лівобережжі столиці.

Для проходу покупців між рядами часто залишається лише вузький прохід — у ньому складно розминутися двом людям із кошиками, не кажучи вже про тачки. Частина киян ставиться до цього з розумінням. "Я все розумію, у багатьох мереж зараз проблеми. Аби були продукти в магазині, а вже як вони складені і де саме — це справа самої мережі", — каже покупець Олег із маркету на Харківському шосе.

Це не перша проблема з асортиментом у столичних магазинах. Днями Інформатор писав, що у Києві з полиць відчутно зменшився асортимент напоїв компанії Coca-Cola Beverages Ukraine — імовірно, через перебої з постачанням після російської атаки на завод у Великій Димерці біля Києва. Йдеться передусім про Coca-Cola, Fanta, Sprite, тоніки Schweppes, соки RICH та деякі енергетики. Раніше в одному з "Сільпо" покупці також помітили на полицях товари з маркуванням "Не для продажу, закуплено для ЗСУ" — як виявилося, переплутав постачальник.

Раніше Politeka повідомляла, обстріли складів у Києві: продукти можуть подорожчати до 15% — постраждали АТБ, "Сільпо" і "Фора".