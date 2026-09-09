У Києві 11 вересня відбудеться виїзний прийом та видача продуктових наборів для переселенців із Великоновосілківської громади Донецької області. Розповідаємо, як долучитися та які документи взяти із собою.

Допомога для ВПО у Києві розширюється — 11 вересня в столиці пройде виїзний прийом громадян і видача продуктових наборів для переселенців із Великоновосілківської громади Донецької області. Про захід повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації, передає «Вільне Радіо».

Керуюча справами виконкому Великоновосілківської селищної ради Марія Кулаженко 11 вересня прийматиме мешканців громади у Києві. Виїзний прийом триватиме з 13:00 до 15:00 за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 4-А, у приміщенні КНП «Київський міський центр комплексної допомоги ВПО».

Долучитися до зустрічі й отримати відповіді на свої запитання можна лише за попереднім записом за номером +38 095 892 18 37 (з 8:00 до 17:00).

За цією ж адресою 11 вересня з 13:00 до 15:00 видаватимуть продуктові набори для мешканців громади. Для отримання пакунка треба мати із собою оригінали документів на кожного члена сім'ї: паспорти, ідентифікаційні коди, довідки ВПО та документи, які підтверджують реєстрацію на території громади.

Хто не зможе отримати продуктовий набір

У селищній військовій адміністрації наголосили: гуманітарну допомогу у вигляді продуктового набору не можуть отримати мешканці громади, які вже подали документи на отримання матеріальної допомоги на покриття вартості продуктового набору. Тобто доведеться обирати щось одне — або гроші, або продукти.

Як підготуватися до видачі

Організатори радять заздалегідь перевірити наявність усіх оригіналів документів, а тим, кому потрібна особиста консультація посадовиці, — зателефонувати і записатися на прийом. Видача продуктових наборів окремої реєстрації не потребує: достатньо прийти за вказаною адресою у визначений час із повним пакетом документів.

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