Кабінет Міністрів збільшив субвенцію на житло для переселенців з 1 млрд до понад 1,56 млрд гривень. Додаткові кошти дозволять громадам Київщини облаштувати більше прихистків для ВПО.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області стає доступнішим: Кабінет Міністрів збільшив обсяг субвенції місцевим бюджетам з 1 млрд до понад 1,56 млрд гривень.

Додаткові 565,2 млн гривень спрямують на розширення житлового фонду для переселенців. Така можливість виникла за результатами уточнення фактичної потреби у коштах, які передбачалися на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Окрім збільшення фінансування, уряд оновив порядок розподілу грошей. Відтепер громади, які не встигли подати заявки у перші строки або потребують додаткових ресурсів, зможуть зробити це повторно протягом 2026 року. Це пришвидшить процедури та дозволить залучити кошти туди, де вони найбільше потрібні.

«Забезпечення переселенців якісним і безпечним житлом залишається одним із наших головних пріоритетів. Ми бачимо високий запит від громад на участь у програмі, тому перерозподілили заощаджені кошти, щоб підтримати якнайбільше родин», — зазначив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

Які громади зможуть отримати гроші

За рахунок субвенції місцева влада формує фонди тимчасового та підтриманого житла. У червні 2026 року уряд запустив окремий проєкт із забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості. Оновлений розподіл коштів дозволить громадам ефективно використати державну допомогу до кінця 2026 року.

Кому першочергово нададуть домівку

Першочергове право на отримання такого житла мають:

багатодітні родини;

особи з інвалідністю та сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю;

діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування;

люди старшого віку.

Як отримати житло переселенцю

Щоб скористатися програмою, переселенцю варто звернутися до органу місцевого самоврядування за місцем фактичного проживання. Саме громади розпоряджаються коштами субвенції та формують черги на заселення. Потрібно підтвердити статус ВПО та, за наявності, належність до пільгової категорії. Актуальну інформацію про вільні місця і строки подання документів надають у сільських, селищних і міських радах Київщини.

За інформацією Київської обласної військової адміністрації, збільшення фінансування дасть змогу сотням українських родин, які втратили свої домівки, знайти безпечний прихисток уже до кінця року.

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