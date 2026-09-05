Кабінет Міністрів продовжив виплати допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб ще на один шестимісячний період. Максимальну кількість таких періодів збільшено з п'яти до шести.

Гуманітарна допомога для ВПО у Київській області лишається чутливою темою, а тепер переселенці отримали важливе рішення і щодо грошової підтримки. Уряд продовжив період виплати допомоги на проживання ще на один шестимісячний період, повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, розроблену Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України. Документ передбачає продовження державної підтримки внутрішньо переміщених осіб та уточнює окремі умови призначення й виплати допомоги на проживання.

На скільки продовжили виплати на проживання

ВПО, які відповідають критеріям для отримання допомоги на проживання, зможуть отримувати її протягом ще одного шестимісячного періоду. Максимальну кількість таких періодів збільшили з п'яти до шести.

Окремо врегулювали механізм продовження допомоги для дітей, які входять до складу сім'ї ВПО та мають право на її отримання. Виплату на наступний шестимісячний період їм продовжуватимуть автоматично.

Що ще змінилося для переселенців

Крім того, уточнено порядок оскарження рішень органів Пенсійного фонду України відповідно до вимог законодавства. Тобто переселенець, якому відмовили або нарахували некоректно, має зрозуміліший шлях захисту своїх прав.

Оскільки виплати призначають і перераховують саме органи Пенсійного фонду, деталі щодо конкретної ситуації варто уточнювати у сервісному центрі ПФУ або в органі соцзахисту за місцем фактичного проживання на Київщині.

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