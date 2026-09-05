Куряче філе на грилі виходить соковитим і ароматним, якщо перед смаженням витримати м'ясо в простому маринаді з майонезу, соусу ранч і чеснику.

Рецепт курячих крилець у сметані ми вже публікували — а куряче філе на грилі готується зовсім по-іншому, хоч і не менш просто.

Куряче філе на грилі — це одна з тих страв, які виручають і на буденній вечері, і на великому святі для десятків гостей. Головний секрет соковитості тут не в самому смаженні, а в маринаді: майонез і соус ранч утримують вологу всередині м'яса, поки воно готується на відкритому вогні. Це куряче філе не потребує складних інгредієнтів, а весь підготовчий етап можна зробити заздалегідь — м'ясо просто маринується в холодильнику протягом ночі.

Інгредієнти для курячого філе

куряче філе без шкіри й кісток — приблизно 1,5-1,8 кг

майонез — 120 мл (1/2 склянки)

соус ранч — 120 мл (1/2 склянки)

часник — 6-8 середніх зубчиків, пропущених через часникодавку

суха приправа (готова або домашня) — приблизно 1,5 столової ложки, за смаком

соус барбекю — 120 мл (1/2 склянки), плюс трохи більше для подачі

Для домашньої приправи змішайте 1,5 столової ложки морської солі, 1 столову ложку паприки, 1 чайну ложку свіжомеленого чорного перцю та 1 чайну ложку часникового порошку.

Як приготувати куряче філе на грилі: покроково

Промийте куряче філе холодною водою і обсушіть паперовими рушниками.

У формі для запікання змішайте майонез, соус ранч і пропущений через часникодавку часник.

Покладіть філе у маринад і кілька разів переверніть, щоб м'ясо рівномірно вкрилося сумішшю з усіх боків.

Присипте кожен бік курячого філе сухою приправою за смаком (орієнтовно піде близько половини порції приготованої суміші). Накрийте форму харчовою плівкою й поставте в холодильник маринуватися щонайменше на 10 годин, максимум — на 24 години.

Розігрійте гриль до 200°C. Змастіть решітку олією. Викладіть філе, зменшіть вогонь до середньо-слабкого, накрийте кришкою і смажте близько 10 хвилин з одного боку, повернувши шматки на 90° приблизно через 5 хвилин, щоб отримати характерну сітку від решітки. Перевертаючи філе, щедро змастіть підсмажений бік соусом барбекю. Повторіть з другого боку: смажте ще близько 10 хвилин, також повернувши на 90° після 5 хвилин, і змастіть соусом барбекю.

Готовність перевіряйте за внутрішньою температурою — вона має досягати приблизно 74°C, м'ясо при цьому пружне, але м'яке, а сік прозорий. Загальний час смаження зазвичай складає близько 25 хвилин, залежно від розміру шматків — головне не перетримати філе, інакше воно стане гумовим.

Знявши з гриля, одразу перекладіть куряче філе на тарілку й щільно накрийте фольгою. Дайте м'ясу відпочити під фольгою хвилин 15 перед тим, як різати — так сік рівномірно розподілиться і філе залишиться соковитим.

Подавайте куряче філе гарячим, з додатковим соусом барбекю, картопляним пюре та легким салатом з огірків і помідорів. Мариноване філе чудово зберігається в холодильнику до доби ще до смаження, а вже готове м'ясо можна тримати в закритому контейнері й розігрівати наступного дня.

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