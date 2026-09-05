З вересня всі учні 1–11 класів на Буковині безоплатно отримують гарячі сніданки та обіди — держава охопила 96 188 дітей і виділила понад 230 млн грн субвенції.

Шкільне харчування у Чернівецькій області з вересня стало безкоштовним для всіх учнів — гарячі сніданки та обіди тепер отримують 96 188 школярів з 1 по 11 клас. На закупівлю продуктів держава спрямувала понад 230 мільйонів гривень цільової субвенції, яку вже розподілили між територіальними громадами.

Директор департаменту освіти Чернівецької ОВА Сергій Кізіма називає проєкт «завданням із зірочкою»: потрібно охопити стовідсотковим безкоштовним гарячим харчуванням усіх учнів області. Гроші на продукти вже розподілені, а громади провели необхідні закупівлі.

Як організували харчування в школах

За словами Сергія Кізіми, 199 шкіл готуватимуть їжу самостійно, ще 111 користуються послугами аутсорсингу, а 18 закладів обрали кейтеринг. Частині шкіл довелося докупити посуд, технологічне та морозильне обладнання, а подекуди — відремонтувати харчоблоки.

Головна складність — місткість їдалень. У ліцеї № 22 у Чернівцях, за словами директорки Лесі Бабій, навчаються 700 дітей, а посадкових місць лише 120. Тому харчування розділили за віком: учні 1–4 класів отримують гарячі сніданки до 11:00, а школярі 5–11 класів — обіди після цього.

Щоб не готувати зайві порції, класні керівники щодня подають інформацію про кількість учнів, які їстимуть. «Якщо дитина відмовляється їсти, батьки пишуть офіційну відмову. Ми рахуватимемо за фактом: скільки дітей поїло, стільки й подаватимемо порцій», — пояснює Леся Бабій.

Скільки коштує «безкоштовне» харчування

У Чернівцях безкоштовним харчуванням охоплені близько 26 тисяч школярів. Очільниця управління освіти міськради Ірина Ткачук наголошує: «безкоштовно» для батьків — не означає «безкоштовно» для бюджету. У 2026/2027 навчальному році на харчування передбачено 119,6 млн грн державної субвенції та 66,4 млн грн співфінансування з міського бюджету.

Місту додатково довелося витратити 5,5 млн грн на доукомплектування харчоблоків та їдалень — обладнання, столи, лавиці й стільці. Із 45 міських шкіл 44 забезпечуватимуть харчування через постачальників послуг: частина — за моделлю аутсорсингу, частина — кейтерингу. Кошти, які раніше йшли на харчування пільгових категорій, тепер використовують для всіх школярів.

Меню та як відмовитися від харчування

Меню погоджене Держпродспоживслужбою — воно чотиритижневе та сезонне, тому страви не повторюються щотижня. Окремі постачальники можуть пропонувати вибір: наприклад, картопляне пюре або макарони замість гречки. Для дітей з особливими потребами передбачене дієтичне харчування — про це батькам варто повідомити адміністрацію школи.

Якщо батьки не хочуть, щоб дитина харчувалася в школі, вони можуть написати офіційну відмову. «Якщо батьки не напишуть заяви про відмову, а порції готуватимуть і на дітей, які не харчуються, — це марнотратство», — пояснює Ірина Ткачук. Вона додає: смачно і корисно має бути кожного дня, а успіх системи залежить від співпраці шкіл із батьками.

Якість їжі на Буковині вже перевіряють. Як повідомляв molbuk.ua, начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко ініціював службову перевірку після скарг на сніданки та обіди в одному з ліцеїв Чернівців. Якщо їжа не відповідатиме вимогам, обіцяють правові наслідки.

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