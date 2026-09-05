У Полтавській області чотири гуманітарні автівки офіційно переоформили у власність людей з інвалідністю, які роками ними користувалися.

Допомога переселенцям на Полтавщині розширюється — тепер і транспортом. Чотири гуманітарні автівки, які заходили в область як допомога для людей з інвалідністю, офіційно переоформили у їхню повну власність. Про це 4 вересня повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації, передає ЗМІСТ.

За законодавством, якщо людина з інвалідністю отримує гуманітарну автівку через органи соцзахисту і користується нею понад 10 років, область має право переоформити транспортний засіб у її повну власність. Саме цією нормою скористалися у Полтаві, де машини передали людям, які роками ними їздили.

Які автомобілі передали людям

Трьом жителям області передали автомобілі Volkswagen 2009 та 2014 років випуску і Ford 2010 року. Ці машини свого часу заїхали в Україну як гуманітарна допомога для Департаменту соцзахисту населення і весь цей час допомагали власникам вирішувати щоденні побутові справи.

Ще один автомобіль — Renault 2011 року випуску — після смерті людини з інвалідністю офіційно переоформили на членів її родини. Таким чином транспорт лишився у родині й надалі служить близьким померлого.

Хто може отримати гуманітарну автівку у власність

Ключова умова — стаж користування. Право на переоформлення транспорту у повну власність має людина з інвалідністю, яка отримала автомобіль через органи соціального захисту і користується ним понад 10 років. Рішення ухвалює обласна влада, а оформлення документів проводять через сервісні центри МВС.

Полтавщина продовжує підтримувати українців, які через війну були змушені залишити рідні домівки. У регіоні для переселенців зводять багатоквартирний будинок на 60 людей, а в Полтавській громаді запускають програму житлових ваучерів розміром до 2 мільйонів гривень.

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