Морський шлях для українського експорту та імпорту фактично не працює від липня, а аграрії вивозять лише третину врожаю. Альтернативні маршрути в рази дорожчі, тому виробники називають ситуацію «ідеальним штормом» і попереджають про ризик зростання цін та дефіциту.

Ціни на продукти у Полтавській області нещодавно змусили владу реагувати, однак тепер по гаманцях українців по всій країні може вдарити куди серйозніша проблема. Через атаки на логістику чорноморські порти фактично зупинилися, і морський шлях для українського експорту та імпорту не працює від липня — ситуацію виробники й трейдери вже називають «ідеальним штормом».

Експорт впав до третини від потенціалу

Як повідомляє BBC News Україна, міністр аграрної політики Тарас Висоцький озвучив невтішні цифри: з 1 по 18 серпня країна експортувала 900 тисяч тонн агропродукції — це менш як третина від обсягів, які можна було б вивезти за вільного доступу до портів. За підсумками серпня альтернативними шляхами вдасться вивезти лише 1,5 мільйона тонн за потреби у 5 мільйонів.

Урядовець прямо назвав ситуацію «катастрофою» і визнав, що вона найважча від початку повномасштабного вторгнення. Причина в тому, що блокада портів припала на пік збирання врожаю, а альтернативні маршрути вже заповнені продукцією місцевих виробників. За розрахунками міністерства, за найкращих умов обхідні шляхи можуть покрити лише половину аграрного експорту — близько 2,5 мільйона тонн на місяць.

«Йдеться про виживання»

Гендиректор Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко не бачить кінця блокади: «Ситуація критична і розвивається за сценарієм ідеального шторму». Щомісяця не вивозяться близько 2,5 мільйона тонн зерна, які «накопичуватимуться, як сніжний ком», адже в новий маркетинговий рік Україна зайшла з 10 мільйонами тонн перехідних залишків зернових.

Олександр Вержиховський, гендиректор аграрної компанії ІМК із господарствами у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях, пояснює, чому нині болючіше, ніж у 2022 році. Тоді компанія вивозила продукцію через Дунай і Румунію, тепер вибору немає — лише дорогі західні маршрути. Західний експорт був удвічі дорожчим за шлях через Одесу, Дунай — у півтора раза. «Тепер ідеться не про прибутки, а про виживання», — каже підприємець.

Скільки країна втрачає без портів

За першу половину 2026 року через українські морські порти пройшло понад 40 мільйонів тонн вантажів, з яких близько половини — продукція АПК вартістю 12,5 мільярда доларів. Експорт металу та руди приніс ще 2 мільярди доларів. Для порівняння: за той самий період Україна отримала 18 мільярдів доларів міжнародної допомоги від партнерів.

Через порти йде 90% аграрного експорту, половина сталі, 95% чавуну та залізної руди. Вони ж критичні для імпорту — контейнерних перевезень і коксівного вугілля, якого бракує після часткової окупації Донбасу. Заступник директора департаменту комерційної роботи «Укрзалізниці» Валерій Ткачов уточнює: до західних переходів раніше йшло лише 9% аграрного експорту, а на порти Дунаю — близько 1%.

Чому альтернатива не рятує

Транспортування тонни продукції через порти коштувало аграріям 25–35 доларів, через Польщу — 90–110 євро. Тепер логістика ще дорожча й щодня зростає в ціні через попит, а ціни на зерно на зовнішніх ринках, на відміну від 2022 року, майже не піднялися. Дунай через посуху обмілів і може взяти лише половину звичного тоннажу.

Західні прикордонні переходи «Укрзалізниця» оцінює максимум у 1 мільйон тонн на місяць, ще близько пів мільйона може забезпечити автотранспорт. Разом це 2–2,5 мільйона тонн на місяць, тобто 24 мільйони на рік — рівно половина потреби. Додаються постійні обстріли залізниці, нестача вагонів, локомотивів, вантажівок і водіїв.

Що це означає для цін і гаманців

Старша економістка Центру економічної стратегії Наталя Колесніченко нагадує: порти важливі не лише для експорту, а й для імпорту споживчих товарів. Через зупинку морського шляху частина імпорту дорожчає або затримується, що разом із подорожчанням логістики створює ризик зростання цін у магазинах і дефіциту окремих товарів.

Виробники визнають: труднощі триватимуть щонайменше рік, а сталого функціонування портів до кінця війни гарантувати неможливо. Бізнес готується затягувати паски, притримувати частину врожаю у сховищах на 50 мільйонів тонн і шукати нові маршрути — усе це зрештою позначається на цінах для споживача.

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