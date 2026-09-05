Допомога ветеранам у Києві стала доступнішою: Київська міська рада оновила міську програму підтримки захисників та їхніх родин і прибрала частину бюрократичних перепон на шляху до матеріальної допомоги.

Про спрощення процедури повідомили в Київській міській раді. Скористатися підтримкою зможуть кияни, які мають статус учасника бойових дій, а також члени їхніх сімей. Раніше частина звернень застрягала в довгих узгодженнях — тепер процедуру обіцяють зробити швидшою і прозорішою.

Що змінилося в програмі

В оновленій міській програмі підтримки передбачили кілька ключових змін:

скорочено адміністративні бар'єри під час подання заявок на допомогу;

розширено доступ до підтримки для ветеранів та членів їхніх сімей;

забезпечено прозорість і оперативність розгляду звернень;

посилено підтримку соціальних ініціатив у межах програми.

Хто може звернутися

Оновлена процедура стосується насамперед тих, хто має статус учасника бойових дій, а також їхніх родин. У Київраді наголошують: головна мета змін — прибрати зайві довідки та пришвидшити рух звернень, щоб підтримка доходила до людей оперативніше.

Окремо в міській раді звертають увагу на прозорість розгляду: рішення за заявками мають ухвалювати швидше, а сам процес — стати зрозумілішим для заявників. Водночас програма й надалі підтримуватиме соціальні ініціативи, пов'язані з ветеранами та їхніми родинами.

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