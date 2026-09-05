Попри те, що під час війни тарифи на газ, опалення та гарячу воду для населення залишаються замороженими, у 2026 році українці платитимуть більше. Дорожча енергія повертається в гаманці не через платіжку, а через ціни на все інше.

Тарифи на комунальні послуги в Україні формально не ростуть, однак у 2026 році платити доведеться більше. Як пояснюють у матеріалі The Page, під час війни в країні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Тож за ці позиції платіжка справді лишається стабільною — але сімейний бюджет це не рятує.

Паралельно з цим ринкова вартість електроенергії продовжує зростати. Тариф для населення регульований і зараз не змінюється, однак дорога енергія нікуди не зникає: вона закладається у витрати підприємств, комунальних компаній і державного бюджету.

Головний канал, через який «дорога енергія» повертається в гаманці, — це ціни на товари та послуги. Виробники продуктів, транспорту й роздрібної торгівлі сплачують за електрику та паливо за ринковими тарифами. Коли їхня собівартість зростає, це переноситься на кінцеву ціну на полиці.

Другий канал — державний бюджет. Влада компенсує постачальникам різницю між ринковою вартістю газу й тепла та замороженим тарифом для населення. Ці кошти беруться з податків, тобто фактично їх платять ті самі громадяни — тільки не через платіжку, а опосередковано.

Що це означає для платіжки та як заощадити

Попри те, що суми в рахунках за газ і тепло зараз не зростають, загальний тягар комунальних витрат збільшується разом з інфляцією. Тож розраховувати на «заморожені» тарифи як на економію не варто — краще взяти під контроль споживання та допомогу від держави.

Найдоступніший крок — перевірити право на субсидію. Її можна оформити через «Дію», Пенсійний фонд або ЦНАП: виплата покриває частину вартості комунальних послуг, якщо витрати на них перевищують визначену частку доходу родини. Важливо не накопичувати борги за платіжками — за наявності заборгованості право на субсидію можуть обмежити.

Водночас допомагає енергоефективність: утеплення, заміна вікон, економні побутові прилади та перегляд звичок споживання світла дозволяють зменшити суму в платіжці, навіть якщо сам тариф не змінюється.

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