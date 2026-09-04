У вересні пенсія надходитиме українцям за затвердженим графіком, однак для окремих категорій отримувачів діють особливі правила виплати.

Пенсія в Україні у вересні виплачується за графіком, який затверджує Пенсійний фонд: кошти банкам і поштовим операторам перераховують у різні дати, тож кожен отримувач має власний день зарахування.

Пенсіонер може самостійно обрати зручний спосіб виплати — на банківську картку або через поштове відділення. Якщо порядок отримання грошей потрібно змінити, достатньо подати відповідну заяву до Пенсійного фонду.

Як повідомляє 24 Канал, точну дату нарахування вересневої пенсії можна перевірити в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ, у сервісному центрі або за телефоном гарячої лінії. Електронні сервіси дозволяють відстежувати статус виплати онлайн.

Першочергово — зазвичай до 10 числа місяця — гроші отримують учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників і захисниць, а також особи з особливими заслугами перед Україною.

Доставку пенсії додому можуть оформити люди з інвалідністю І групи та ті, хто потребує постійного стороннього догляду, — на підставі письмової заяви.

Крім того, виплату можна отримувати через довірену особу. Якщо довіреність оформлена на строк понад один рік, пенсіонер має щороку особисто підтверджувати бажання й надалі користуватися таким механізмом.

Як перевірити дату виплати

Щоб дізнатися, коли саме надійдуть кошти у вересні, слід:

увійти в особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду;

звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ;

зателефонувати на гарячу лінію відомства.

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