В сентябре пенсия будет поступать украинцам по утвержденному графику, однако для отдельных категорий получателей действуют особые правила выплаты.

Пенсия в Украине в сентябре выплачивается по графику, который утверждает Пенсионный фонд: средства банкам и почтовым операторам перечисляют в разные даты, поэтому у каждого получателя свой день зачисления.

Пенсионер может самостоятельно выбрать удобный способ выплаты — на банковскую карту или через почтовое отделение. Если порядок получения денег нужно изменить, достаточно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Как сообщает 24 Канал, точную дату начисления сентябрьской пенсии можно проверить в личном кабинете на веб-портале ПФУ, в сервисном центре или по телефону горячей линии. Электронные сервисы позволяют отслеживать статус выплаты онлайн.

В первую очередь — обычно до 10 числа месяца — деньги получают участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших защитников и защитниц, а также лица с особыми заслугами перед Украиной.

Доставку пенсии на дом могут оформить люди с инвалидностью I группы и те, кто нуждается в постоянном постороннем уходе, — на основании письменного заявления.

Кроме того, выплату можно получать через доверенное лицо. Если доверенность оформлена на срок более одного года, пенсионер должен ежегодно лично подтверждать желание и в дальнейшем пользоваться таким механизмом.

Как проверить дату выплаты

Чтобы узнать, когда именно поступят средства в сентябре, следует:

войти в личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда;

обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ;

позвонить на горячую линию ведомства.

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