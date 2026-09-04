Фрикадельки с козьим сыром внутри и сливочным соусом с халапеньо — это простая версия привычного блюда, которая превращает обычный ужин в нечто особенное благодаря одному неожиданному шагу.

Рецепт сочной домашней колбасы мы уже публиковали — а фрикадельки готовятся еще проще, хотя результат получается не менее впечатляющим. Эти фрикадельки сочные и ароматные, а секрет кроется не только в мясном фарше, но и в начинке: внутрь каждого шарика кладут немного козьего сыра, который во время обжаривания превращается в кремовую «лаву». Подают фрикадельки с нежным соусом на основе сливок и халапеньо — он добавляет легкую пикантность и отлично сочетается с пастой.

Этот рецепт фрикаделек отличается от привычного тем, что мясные шарики не просто обжаривают и тушат в томате, а начиняют сыром и подают в сливочном соусе с перцем чили. Это тот случай, когда классическое блюдо получает новое звучание без лишних сложностей.

Ингредиенты для фрикаделек

фарш свиной или из куриных бедрышек — примерно 900 г;

панировочные сухари (панко или специальные, для начинки) — 150 г;

яйца — 3 шт.;

луковый порошок — 2 ч. л.;

чесночный порошок — 2 ч. л.;

петрушка или укроп, измельченные — 3 ст. л.;

черный перец молотый — 1 ч. л.;

соль — 2 ч. л.;

козий сыр для начинки — 100 г;

мука пшеничная для обваливания — 150 г (примерно 1 стакан);

масло для обжаривания фрикаделек — примерно 75-90 мл (5-6 ст. л.).

Для соуса понадобится: масло — примерно 45-60 мл (3-4 ст. л.), одна средняя луковица, одна средняя морковь, 3-4 перца халапеньо без семян, один зубчик чеснока, жирные сливки — 480 мл (2 стакана), молоко — 480 мл (2 стакана), черный перец — половина чайной ложки, соль — половина чайной ложки, а также немного измельченной петрушки для украшения.

Как приготовить фрикадельки: пошагово

Измельчите панировочные сухари в блендере или кухонном комбайне до мелкой крошки. В большой миске смешайте фарш, сухари, яйца, луковый и чесночный порошок, петрушку, перец и соль. Тщательно перемешайте до однородности.

Смочите руки теплой водой, возьмите 1-2 столовые ложки фарша, расплющите на ладони, положите в центр половину чайной ложки козьего сыра и закройте мясом, сформировав шарик. Аккуратно покатайте фрикадельку между ладонями, чтобы она стала ровной, а затем обваляйте в муке, стряхнув излишки.

Разогрейте сковороду с маслом на средне-высоком огне, почти до легкого дымка. Обжарьте фрикадельки со всех сторон, накрывая крышкой между переворачиванием, до появления равномерной золотистой корочки. Готовые фрикадельки переложите на отдельную тарелку.

Для соуса разогрейте масло в другой сковороде, добавьте нарезанный лук и обжарьте до легкого золотистого цвета. Добавьте морковь и измельченные халапеньо, готовьте еще 3-4 минуты. При необходимости снимите ложкой излишки масла. Влейте молоко и сливки, добавьте соль и перец, и тушите на слабом огне примерно 5 минут, чтобы соус немного загустел.

Добавьте обжаренные фрикадельки в соус и тушите еще 5 минут — это поможет соусу еще больше загустеть и пропитать фрикадельки ароматом халапеньо. Отдельно отварите пасту в подсоленной воде до состояния al dente и слейте воду без добавления масла.

Подавайте фрикадельки, выкладывая пасту в центр тарелки, сверху — 2-3 фрикадельки и щедрую порцию соуса. Украсьте измельченной петрушкой. Такие фрикадельки отлично сочетаются и с картофелем или рисом вместо пасты, а соус можно приготовить заранее и хранить в холодильнике несколько дней.

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