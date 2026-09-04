Рецепт голубців, який пришвидшує приготування, оприлюднила фудблогерка Ілона Шевчук: у ньому капусту не відварюють, а страву готують у вигляді котлет із начинкою.
Про новий спосіб написала у себе на Instagram-сторінці фудблогерка Ілона Шевчук. За її словами, такий рецепт скорочує час приготування без втрати смаку.
Інгредієнти для голубців без відварювання капусти
- фарш — 500 г;
- яйце — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- підварений рис — 4–5 ст. л;
- сіль, перець, спеції;
- сметана — 3–4 ст. л;
- томатний соус або кетчуп — 250 мл;
- вершки — 70 мл;
- вода або бульйон — 150 мл;
- лавровий лист;
- капуста;
- морква.
Покроковий рецепт приготування
До фаршу в мисці додайте натерту цибулю, спеції, яйце та рис. Капусту нашинкуйте, моркву натріть і змішайте разом.
Із фаршу сформуйте котлети, а всередину кожної покладіть капусту з морквою. Обсмажте їх до золотистої скоринки з обох боків.
Далі залийте сметанно-томатною сумішшю: з'єднайте сметану, томатний соус або кетчуп, вершки, воду чи бульйон і лавровий лист. Тушкуйте голубці під кришкою 30 хвилин.
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