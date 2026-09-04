Цей рецепт голубців дозволяє приготувати улюблену страву швидше: капусту не потрібно відварювати, а смак лишається насиченим.

Рецепт голубців, який пришвидшує приготування, оприлюднила фудблогерка Ілона Шевчук: у ньому капусту не відварюють, а страву готують у вигляді котлет із начинкою.

Про новий спосіб написала у себе на Instagram-сторінці фудблогерка Ілона Шевчук. За її словами, такий рецепт скорочує час приготування без втрати смаку.

Інгредієнти для голубців без відварювання капусти

фарш — 500 г;

яйце — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

підварений рис — 4–5 ст. л;

сіль, перець, спеції;

сметана — 3–4 ст. л;

томатний соус або кетчуп — 250 мл;

вершки — 70 мл;

вода або бульйон — 150 мл;

лавровий лист;

капуста;

морква.

Покроковий рецепт приготування

До фаршу в мисці додайте натерту цибулю, спеції, яйце та рис. Капусту нашинкуйте, моркву натріть і змішайте разом.

Із фаршу сформуйте котлети, а всередину кожної покладіть капусту з морквою. Обсмажте їх до золотистої скоринки з обох боків.

Далі залийте сметанно-томатною сумішшю: з'єднайте сметану, томатний соус або кетчуп, вершки, воду чи бульйон і лавровий лист. Тушкуйте голубці під кришкою 30 хвилин.

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