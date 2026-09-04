Оладки з кабачків - швидка та бюджетна страва з хрустким верхом, яка виходить смачною навіть із парою недорогих кабачків. Секрет цього рецепту - у пармезані, який додає скоринці особливої хрусткості.

Рецепт овочевих оладок по-корейськи ми вже публікували — а оладки з кабачків готуються за зовсім іншим принципом і підкорюють простотою.

Оладки з кабачків - одна з найпопулярніших літньо-осінніх страв, коли на кухні з'являється надлишок кабачків. Це дуже бюджетна страва: буквально два кабачки та кілька інгредієнтів з холодильника перетворюються на стос золотистих оладок, від яких важко відірватися. Головна фішка цього рецепту - додавання пармезану в тісто, який не лише додає смаку, а й робить скоринку хрусткішою.

Інгредієнти для оладок з кабачків

кабачки - 500 г (приблизно 2 середні, довжиною близько 23 см)

сіль - 1 ч. л. (для кабачків)

яйце велике - 1 шт.

зелена цибуля - 2 стебла, тонко нарізана

пармезан тертий - 60 мл (приблизно 1/4 склянки)

часник - 1 великий зубчик, подрібнений

борошно - 75 г (приблизно 1/2 склянки)

розпушувач - 1/2 ч. л.

чорний перець - щіпка

олія оливкова - 4 ст. л., окремо

йогурт або сметана - для подачі

зелена цибуля - додатково для подачі

Як приготувати оладки з кабачків: покроково

Натріть кабачки на великій тертці, бажано під кутом, щоб вийшли довгі смужки. Перекладіть у миску, посипте сіллю, перемішайте і залиште на 10 хвилин і більше.

Віджміть руками (або через кухонний рушник) зайву рідину з кабачків і покладіть їх назад у чисту миску.

Розігрійте духовку до 100°C - вона знадобиться, щоб тримати готові оладки теплими.

Додайте до кабачків яйце, зелену цибулю, пармезан і часник, перемішайте. Всипте борошно й розпушувач (розподіляючи по всій поверхні, а не в одну купу), додайте щіпку перцю. Перемішайте, поки борошно щойно з'єднається з масою - тісто має вийти густим, але м'яким.

Розігрійте 2 столові ложки олії на сковороді на середньо-високому вогні (або середньому, якщо плита потужна). Викладайте тісто по 60 мл (чверть склянки) на сковороду, формуючи 3-4 купки, трохи розплюйте лопаткою до товщини близько 1 см.

Обсмажуйте 3 хвилини, поки нижня сторона не стане золотисто-коричневою (за потреби зменшіть вогонь, щоб не підгоріло). Переверніть і смажте ще 3 хвилини з іншого боку.

Перекладіть готові оладки на решітку в духовку, щоб зберегти їх теплими, і повторіть із рештою тіста.

Подавайте оладки з кабачків одразу після приготування, з ложкою йогурту або сметани і додатковою зеленою цибулею. Якщо тісто вийшло занадто рідким, додайте трохи борошна - це врятує оладки від розмоклої середини. Якщо готуєте заздалегідь, розігрівайте залишки в розігрітій до максимуму духовці кілька хвилин або підсмажте на сковороді, щоб повернути хрусткість.

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