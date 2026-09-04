Рецепт овочевих оладок по-корейськи ми вже публікували — а оладки з кабачків готуються за зовсім іншим принципом і підкорюють простотою.
Оладки з кабачків - одна з найпопулярніших літньо-осінніх страв, коли на кухні з'являється надлишок кабачків. Це дуже бюджетна страва: буквально два кабачки та кілька інгредієнтів з холодильника перетворюються на стос золотистих оладок, від яких важко відірватися. Головна фішка цього рецепту - додавання пармезану в тісто, який не лише додає смаку, а й робить скоринку хрусткішою.
Інгредієнти для оладок з кабачків
- кабачки - 500 г (приблизно 2 середні, довжиною близько 23 см)
- сіль - 1 ч. л. (для кабачків)
- яйце велике - 1 шт.
- зелена цибуля - 2 стебла, тонко нарізана
- пармезан тертий - 60 мл (приблизно 1/4 склянки)
- часник - 1 великий зубчик, подрібнений
- борошно - 75 г (приблизно 1/2 склянки)
- розпушувач - 1/2 ч. л.
- чорний перець - щіпка
- олія оливкова - 4 ст. л., окремо
- йогурт або сметана - для подачі
- зелена цибуля - додатково для подачі
Як приготувати оладки з кабачків: покроково
Натріть кабачки на великій тертці, бажано під кутом, щоб вийшли довгі смужки. Перекладіть у миску, посипте сіллю, перемішайте і залиште на 10 хвилин і більше.
Віджміть руками (або через кухонний рушник) зайву рідину з кабачків і покладіть їх назад у чисту миску.
Розігрійте духовку до 100°C - вона знадобиться, щоб тримати готові оладки теплими.
Додайте до кабачків яйце, зелену цибулю, пармезан і часник, перемішайте. Всипте борошно й розпушувач (розподіляючи по всій поверхні, а не в одну купу), додайте щіпку перцю. Перемішайте, поки борошно щойно з'єднається з масою - тісто має вийти густим, але м'яким.
Розігрійте 2 столові ложки олії на сковороді на середньо-високому вогні (або середньому, якщо плита потужна). Викладайте тісто по 60 мл (чверть склянки) на сковороду, формуючи 3-4 купки, трохи розплюйте лопаткою до товщини близько 1 см.
Обсмажуйте 3 хвилини, поки нижня сторона не стане золотисто-коричневою (за потреби зменшіть вогонь, щоб не підгоріло). Переверніть і смажте ще 3 хвилини з іншого боку.
Перекладіть готові оладки на решітку в духовку, щоб зберегти їх теплими, і повторіть із рештою тіста.
Подавайте оладки з кабачків одразу після приготування, з ложкою йогурту або сметани і додатковою зеленою цибулею. Якщо тісто вийшло занадто рідким, додайте трохи борошна - це врятує оладки від розмоклої середини. Якщо готуєте заздалегідь, розігрівайте залишки в розігрітій до максимуму духовці кілька хвилин або підсмажте на сковороді, щоб повернути хрусткість.
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