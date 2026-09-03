З 22 жовтня 2026 року банки втратять право нараховувати внутрішньо переміщеним особам пеню за прострочені кредитні платежі. Це одна зі змін для переселенців, які набудуть чинності восени.

Підтримка внутрішніх переселенців в Україні розширюється: з 22 жовтня 2026 року банки втратять право нараховувати внутрішньо переміщеним особам пеню за прострочені кредитні платежі.

Про це йдеться в матеріалі видання «Цукр», яке роз'яснює, які нововведення для переселенців починають діяти найближчими місяцями. Зміни стосуються тих ВПО, які мають чинні кредитні договори й були змушені виїхати з небезпечних регіонів або з прикордоння.

Як працює заборона на пеню

Пеня — це додаткові нарахування, які банк додає за кожен день прострочення платежу. Через війну багато переселенців втратили роботу та регулярний дохід, тому не завжди могли вчасно платити за кредитами. Після 22 жовтня фінансові установи не зможуть застосовувати такі штрафи до позичальників зі статусом ВПО.

Які ще зміни чекають на ВПО восени

Скасування пені за кредитами — лише один із пунктів пакета нововведень. Окрім цього, переселенці отримають додатковий захист від виселення з житла, зможуть оформлювати довідку ВПО в електронному вигляді та обирати місце проживання онлайн. Нові правила запрацюють поступово, частина з них — уже з жовтня.

Що варто зробити переселенцям із кредитами

Насамперед слід переконатися, що статус внутрішньо переміщеної особи актуальний, адже послаблення поширюється саме на осіб із чинною довідкою ВПО. Варто зберегти кредитний договір, платіжні документи та листування з банком.

Якщо після 22 жовтня банк усе одно включить пеню до розрахунку заборгованості, переселенець має право звернутися до фінансової установи з письмовою вимогою переглянути нарахування, пославшись на зміни в законодавстві. Усі платіжні документи й листування варто зберегти — вони стануть у пригоді, якщо спір доведеться вирішувати в судовому порядку.

Зміни набудуть чинності з 22 жовтня 2026 року, тому переселенцям, які мають прострочені кредитні платежі, важливо знати про свої права вже зараз, щоб не переплачувати зайвого.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: хто може отримати гроші за новою програмою.

Також Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для ВПО в Херсонській області: які послуги щотижня надають безоплатно.