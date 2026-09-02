Координаційний центр «Вільні разом» у Дніпрі за тиждень надав переселенцям з Херсонщини гуманітарну, юридичну, психологічну та медичну підтримку. Центри працюють у 14 містах України.

Гуманітарну допомогу для ВПО Херсонської області надають щотижня в координаційному центрі «Вільні разом» у Дніпрі — там оприлюднили звіт про підтримку переселенців за останній тиждень. Про напрями роботи розповіли в Херсонській ОВА.

Новоприбулих переселенців забезпечили продуктовими наборами: рисом від «Hope Europe pour l'Ukraine», майонезом від «Карітас Волинь», печивом, одягом та наборами «Baby Box» від БФ «HumAid». Також людям передали окуляри від БФ «Крок з надією» та «Hope Europe pour l'Ukraine», а від БФ «HumAid» надійшов черговий гуманітарний вантаж.

Юридична і психологічна підтримка

Юристи БФ «Рокада», БФ «Право на захист» та ГО «Art of Aid» надали 15 індивідуальних юридичних консультацій. Юрисконсульт БФ «Рокада» провів інформаційну зустріч для 21 родини, учасники отримали гігієнічні набори.

Напередодні навчального року представники БФ «Посмішка UA» провели тренінг із психологічного розвантаження для вчителів. Психологиня Міжнародного комітету порятунку (IRC) організувала заняття клубу «Будь в ресурсі», а фахівці БФ «Team4UA» — сеанс арттерапії в техніці зентангл.

Медична допомога та соціальні сервіси

Послугами банку одягу скористалися 38 осіб, соціальної пральні — 11. Відбувся прийом терапевта та гінеколога Нововоронцовської центральної районної лікарні: лікарі провели 32 консультації та 72 діагностичні обстеження — онкологічний огляд, флюорографію та УЗД.

Для дітей працювали гуртки «Мама + Я» і «Читайлик», пройшли майстер-класи з виготовлення полігонального панно та окопних свічок для ЗСУ. У межах проєкту «Спортивні разом» організували тренування з карате та заняття в тенісній секції «SET», а діти побували на екскурсії за лаштунками телеканалу «ДніпроTV», у «Динопарку» та на виставі в театрі «Арт-Фронт».

Куди звертатися по допомогу

Херсонські центри «Вільні разом» продовжують працювати в 14 українських містах. Там ВПО з Херсонщини можуть отримати гуманітарну, юридичну, психологічну, соціальну та медичну допомогу. Актуальну контактну інформацію публікує Херсонська ОВА: гаряча лінія — 0800 330 951 та 0800 101 102, сайт — khoda.gov.ua.

Раніше Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для переселенців з Херсонської області: де надають важливу підтримку.