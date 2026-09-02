Ліниві вареники — це швидкий рецепт улюблених українських вареників без ліплення: тісто з сиру просто нарізають на шматочки й відварюють за лічені хвилини.

Рецепт домашніх вареників з вишнею ми вже публікували — а ліниві вареники готуються ще простіше і не потребують ліплення взагалі.

Ліниві вареники — це класична українська страва, знайома багатьом ще з дитинства: мами й бабусі готували їх на швидкий сніданок чи навіть вечерю. За смаком вони дуже нагадують традиційні вареники з сиром, але без мороки з тестом, начинкою і защипуванням країв. По суті це щось середнє між справжніми варениками та італійськими ньоккі — м'які сирні кульки, які просто варять у воді. У класичному варіанті використовують домашній сир (твердий творог), але цей рецепт показує, як зробити ліниві вареники з рикотою — вийде не менш смачно, а готуються вони буквально за 30 хвилин.

Інгредієнти для лінивих вареників

рикота (сир) — приблизно 480 г, зі злитою сирваткою

яйця — 2 великих

борошно пшеничне — приблизно 210 г (плюс трохи для підпилення)

цукор — приблизно 50 г

сіль — приблизно 1,5 г (щіпка)

масло вершкове — 30 г

йогурт, сметана, джем, масло і цукор — для подачі

Як приготувати ліниві вареники: покроково

Поставте велику каструлю з водою на вогонь і доведіть до кипіння.

У великій мисці з'єднайте рикоту, яйця, борошно, цукор і сіль. Добре перемішайте до однорідності — тісто вийде досить липким, це нормально.

Візьміть приблизно п'яту частину тіста і викладіть на добре підпилену поверхню. Скачайте у джгутик, підсипаючи борошно в міру необхідності, щоб тісто не прилипало до рук.

Обережно розплющіть джгутик руками і наріжте ножем на шматочки завдовжки приблизно 2,5 см. Кожен шматочок акуратно обваляйте у борошні.

Щедро посоліть киплячу воду — це запобігає прилипанню. Зменшіть вогонь до середньо-слабкого: ліниві вареники дуже делікатні, і бурхливе кипіння їм не потрібне.

Опускайте заготовки у воду партіями і варіть, не перемішуючи, приблизно 2-3 хвилини. Потім обережно перемішайте деревʼяною ложкою, щоб вареники не прилипли до дна.

Варіть ще 3-4 хвилини, доки вареники не спливуть на поверхню — загалом процес займає приблизно 7 хвилин. Дочекатися повторного бурхливого кипіння не потрібно, інакше вареники можуть розвалитися.

Дістаньте готові ліниві вареники шумівкою у миску, додайте половину масла і перемішайте, щоб вони не злиплися. Повторіть із рештою партій тіста.

Головний секрет — працювати з тістом дуже обережно на кожному етапі: не перестаратися з борошном (краще, щоб відчувався смак сиру), м'яко скочувати джгутики, ніжно опускати заготовки у воду і акуратно перемішувати ложкою. Саме тому ліниві вареники не розповзаються і залишаються пухкими.

Подавайте ліниві вареники гарячими, поки масло ще розтоплюється: з ложкою сметани чи йогурту, джемом і посипкою цукру. Залишки можна зберігати в холодильнику в закритому контейнері до 3 днів. Якщо любите менш солодкий варіант, зменшіть кількість цукру в тісті — тоді страву можна подавати і як гарнір.

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