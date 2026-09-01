Суди виносять вироки працівникам ТЦК за катування, незаконне позбавлення волі та хабарі, однак реальне ув'язнення призначають далеко не завжди. Журналісти порахували, скільки таких вироків ухвалили за останні роки.

Правила ТЦК в Україні та відповідальність військових за перевищення службових повноважень знову опинилися в центрі уваги. Журналісти hromadske підрахували, скільком працівникам ТЦК суди реально призначили покарання за побиття, катування й хабарі — і виявилося, що реальне ув'язнення призначають далеко не завжди.

Скількох військових реально засудили

Як з'ясувало hromadske, за даними Державної судової адміністрації, у 2025 році за статтею про катування (ст. 126 Кримінального кодексу) засудили трьох військовослужбовців. У 2024-му таких вироків не було жодного, у 2023-му — один. За незаконне позбавлення волі (ст. 146 ККУ) у 2025-му засудили трьох військових, у 2024-му — п'ятьох, у 2023-му — також трьох.

Статистика окремо не виокремлює працівників ТЦК, однак у реєстрі судових рішень є показовий вирок: двоє військових територіального центру комплектування на Рівненщині отримали по 4 роки позбавлення волі одразу за катування і незаконне позбавлення волі. Суд звільнив обох від реального відбування покарання, призначивши умовний термін від 1 до 1,5 року.

Йдеться про випадок у селі Іваннє поблизу Дубна: 21 лютого 2025 року військові зупинили чоловіка, який їхав велосипедом, застосували сльозогінний засіб, били по голові й тулубу та силоміць заштовхали в автомобіль. Частину цих дій суд кваліфікував як катування. Третій фігурант справи, Олександр Олексійчук, у липні 2026 року також отримав 4 роки з випробуванням на 1 рік 6 місяців.

Усі троє визнали провину, розкаялися і відшкодували потерпілому матеріальну та моральну шкоду, а він повідомив, що претензій не має. Через це суд дійшов висновку, що виправлення обвинувачених можливе без реального ув'язнення.

Що суд визнає порушенням під час дій ТЦК

Судові вироки фіксують, які саме дії військових ТЦК караються: силоміць заштовхувати людину в службовий автомобіль без підстав, бити, застосовувати сльозогінний газ, вимагати гроші за звільнення від призову, а також підробляти дані військового обліку.

Схожа ситуація склалася в Одесі з побиттям 27-річного морпіха Романа Покидька, звільненого з полону. Двом військовим Пересипського районного ТЦК оголосили підозри: одному — в умисному завданні легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 ККУ), другому — в насильницьких діях, що спричинили фізичний біль (ч. 1 ст. 126 ККУ). Рішення суду на момент публікації не було, засідання призначили на вересень.

Окремі справи стосуються хабарів і підробок. Колишнього заступника начальника Пересипського районного ТЦК Владислава Павлова оштрафували на 17 тисяч гривень за те, що групи оповіщення працювали без відеореєстраторів. Зараз його судять за те, що в липні 2023 року він фіктивно зробив непридатними до служби 138 військовозобов'язаних у реєстрі.

Ще один військовий цього ж ТЦК, В'ячеслав Афанасьєв, у квітні 2026 року опинився в СІЗО за підозрою в незаконному викраденні людей і розбої. За даними ДБР, група викрадала чоловіків, які могли уникати мобілізації, била їх і вимагала гроші за звільнення.

Після смерті 46-річного Андрія Стесюка на території Коростенського районного ТЦК на Житомирщині Офіс уповноваженого з прав людини почав перевірку. Представник омбудсмана звернувся до Офісу генпрокурора через можливе перевищення влади військовими ТЦК.

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