Українцям нарахують одноразову грошову допомогу до 19 400 гривень на підготовку до зими. Мінсоцполітики разом із міжнародними партнерами запускає програму «Зимова підтримка», яка передусім охопить понад 104 тисячі родин із дітьми поблизу лінії фронту.

Грошова допомога в Україні напередодні зими стане доступною для найбільш вразливих родин: Міністерство соціальної політики разом із міжнародними партнерами запроваджує нову одноразову виплату «Зимова підтримка».

Розмір допомоги становить 19 400 гривень на одне домогосподарство. Першочергово гроші спрямують понад 104 тисячам родин із дітьми та опікунам, які мешкають у громадах у зоні до 50 кілометрів від лінії фронту.

Жорсткого цільового обмеження на використання коштів немає. Отримувачі зможуть витратити виплату на закупівлю дров, вугілля, теплого одягу та взуття або оплатити комунальні послуги — тобто закрити найбільші зимові витрати.

Загальний бюджет програми перевищує 2,2 млрд гривень. Понад 2 млрд грн виділяє ЮНІСЕФ за підтримки урядів США, Німеччини, Норвегії, Швеції та Великої Британії, ще 223,8 млн грн надає Український Червоний Хрест.

Як отримати виплату

Окремих заяв подавати не потрібно. Нарахування здійснюватиме Пенсійний фонд України автоматично — на основі інформації з державних реєстрів на вже наявні соціальні картки або пенсійні рахунки. Тобто людям не доведеться збирати довідки чи стояти в чергах.

У Мінсоцполітики наголошують: понад 104 тисячі вразливих сімей у прифронтових громадах отримають по 19 400 грн на підготовку до зимового періоду, а кошти нараховуватимуться без додаткових звернень.

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